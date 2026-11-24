El Rastrillo Nuevo Futuro ha vuelto a la sede del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo recorrió con su familia acompañado por su esposa, Teresa Urquijo, y por su hijo. El alcalde acudió a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, para recorrer los puestos de una nueva edición del rastrillo.

Una cita de la Asociación Nuevo Futuro

El rastrillo lo organiza la Asociación Nuevo Futuro. Esta cita navideña se ha consolidado como un referente dentro del calendario social y benéfico de la capital. La primera edición se celebró en 1968.

Esta edición se ha instalado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el mismo edificio que alberga el Ayuntamiento. Durante su visita, se pudo ver al alcalde y a Teresa Urquijo comprando en los puestos del rastrillo.

El mercadillo también atrae a nombres conocidos, personalidades del ámbito empresarial, cultural y político.

A quién ayuda lo que se recauda

El dinero va destinado a la infancia. Esas personalidades acuden con el propósito compartido de recaudar fondos destinados a proyectos de protección y acogida de menores en situación de vulnerabilidad social. La recaudación de la 55ª edición del Rastrillo de Nuevo Futuro se ha destinado principalmente a la compra de un nuevo piso de emancipación en Alcobendas y al mantenimiento de su red de hogares de protección para menores. El objetivo es ofrecer un hogar y apoyo laboral a los jóvenes que cumplen 18 años, salen del sistema de tutela y necesitan acompañamientos para lograr su autonomía en una zona con alta oferta de empleo.

El Ayuntamiento respalda la iniciativa. Con su visita, el alcalde ha querido refrendar el constante apoyo del Ayuntamiento de Madrid a las iniciativas de la sociedad civil dedicadas a la ayuda social y al amparo de la infancia desfavorecida. Durante el recorrido saludó a los asistentes y voluntarios.

El bar Cibeles

Entre las colaboradoras del rastrillo hay una persona de la familia del alcalde. En la jornada estuvo la abuela materna del niño, Teresa Moreno de Borbón, colaboradora habitual del rastrillo de Nuevo Futuro, en el bar Cibeles.

La visita se desarrolló en un ambiente completamente distendido. El hijo de la pareja acaparó la atención de gran parte de los curiosos presentes en el recinto.

Fechas, horario y entrada

Cibeles es también el escenario de otras citas navideñas del Ayuntamiento. En la plaza se celebró el encendido del alumbrado, que Libertad Digital contó en su crónica del encendido de las luces el 21 de noviembre: un espectáculo que combinó 500 drones, fuegos artificiales, música y la actuación de Pastora Soler.

En el mismo edificio está también el nacimiento municipal. El belén del Ayuntamiento, instalado en el Palacio de Cibeles, contará con 200 figuras y veinte construcciones del maestro José Luis Mayo Lebrija, con seis escenas de la Natividad. Las luces de la ciudad permanecerán encendidas hasta el 6 de enero.