La relación entre Victoria Federica de Marichalar y el empresario y relaciones públicas Jorge Navalpotro ha llegado a su fin poniendo fin a varias semanas de especulaciones sobre un posible distanciamiento en la pareja.

Una noticia que se ha dado a conocer en el programa La Tarde se Mueve de Telecinco después de que el programa facilitara una serie de pistas a la audiencia: "Se trata de una pareja de famosos muy famosos a los que se les ha apagado el romanticismo y la pasión" asegurando que "son gente de bien" y que mientras "ella vive con su madre y se dedica al mundo de la moda", el novio "es relaciones públicas de una conocida sala y vive en una zona bastante exclusiva de Madrid y a los vecinos no les ha sorprendido nada la ruptura".

Aunque la información ha trascendido públicamente ahora —y hasta hace apenas unas semanas su entorno aseguraba que atravesaban únicamente una "separación física, no sentimental" para rebajar el ritmo del noviazgo—, la ruptura definitiva se habría producido hace aproximadamente dos meses, a finales de septiembre de 2026.

Según los detalles adelantados en exclusiva por el director de la revista Lecturas, ya que será la portada de la revista este miércoles 25 de noviembre, la pareja "ha roto hace dos meses, coincidiendo con la ruptura de Roca Rey y Cayetana Rivera". Victoria Federica habría tomado la decisión de romper con Jorge Navalpotro antes de emprender su reciente viaje al otro lado del Atlántico para poder viajar soltera. "Sí, efectivamente, de hecho, lo dejó antes para poder irse soltera a Perú y de ahí se fue a México". A comienzos de noviembre, la hija de la infanta Elena viajó primero a Perú —donde asistió a las corridas del torero Andrés Roca Rey en la plaza de Acho junto a un grupo de amigos como Tomás Páramo— y posteriormente a México.

Por su parte, Leticia Requejo ampliaba detalles sobre la hija de la infanta Elena: "En ese viaje hizo vida de soltera y sobre todo lo hizo en México y no con Roca Rey", comentó, lo que confirmaría que desde hace dos meses, Victoria Federica y Jorge Navalpotro hacen vidas por separado.

Desde mediados de octubre ya habían saltado las alarmas por la ausencia de apariciones conjuntas en eventos públicos, planes por separado, su falta de asistencia compartida a compromisos sociales y una notable frialdad en redes sociales. Además, vecinos de la exclusiva zona de Madrid donde reside el empresario apuntan a que el desenlace no les ha pillado por sorpresa tras haber presenciado algunos desencuentros entre ambos.

Fue en enero de 2026, cuando ambos oficializaron su noviazgo de cara a la familia y a los medios, cuando viajaron juntos a Abu Dabi para que Victoria Federica se lo presentase a su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, con motivo de su cumpleaños. Después, se les pudo ver juntos acompañando a Juan Carlos I en Sevilla en la corrida de reaparición de Morante de la Puebla, en el desfile de Dior durante la Semana de la Moda de París, disfrutando de un fin de semana en Mallorca o visitando a don Juan Carlos en Sangenjo el pasado mes de mayo.

Por el momento, ni Victoria Federica ni Jorge Navalpotro se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir los detalles de la ruptura de una relación que comenzó a finales de 2025.