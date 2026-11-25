El mundo del toreo respira aliviado tras el susto protagonizado por una de sus máximas figuras históricas. Curro Romero ha abandonado este miércoles el Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras permanecer casi una semana ingresado de urgencia a causa de un delicado cuadro respiratorio. La rápida respuesta del diestro al tratamiento médico ha permitido que reciba el alta hospitalaria minutos después de las 13:00 horas, disipando la honda preocupación surgida el pasado viernes, cuando fue hospitalizado con fiebre muy elevada e insuficiencia motivada por una dolencia pulmonar agravada por otra infección de origen desconocido.

Acompañado en todo momento por su esposa, Carmen Tello, el torero ha salido del centro sanitario en silla de ruedas, evidenciando una notable mejoría en su aspecto general. Aunque todavía arrastra ciertas dificultades en el habla derivadas del cáncer de laringe que superó en el pasado, el maestro se ha mostrado sonriente ante los medios y ha querido agradecer el cariño recibido en los últimos días. "Mucho mejor", ha asegurado al confesar sus ganas de regresar a su residencia para continuar con el reposo, a pocos días de alcanzar la longeva cifra de 93 años.

Se trata del segundo tropiezo de salud que afronta el Faraón de Camas en escasos meses, puesto que el pasado verano ya tuvo que ser ingresado como consecuencia de una neumonía por aspiración. La acumulación de incidentes ha hecho mella en el ánimo de su entorno, tal y como ha reconocido conmovida su mujer. Tello, visiblemente aliviada pero exhausta por la tensión acumulada, ha admitido que espera tardar "muchísimo tiempo" en volver a pisar un centro hospitalario, confirmando que la recuperación del veterano espada avanza favorablemente.

La propia Carmen ha querido destacar la fortaleza innata que siempre ha caracterizado al diestro: "Ahora a reponerse. Ha estado dos o tres días que no ha comido y ha empezado a comer otra vez. Es fuerte. Ya lo habéis visto. Además, los médicos alucinan con él porque al segundo día ya se pone muchísimo mejor. Es muy fuerte", señalaba emocionada. Consciente de la exigencia física y mental que supone la atención continua que precisa su marido, Tello ha explicado que cuenta con el apoyo de asistencia especializada en el domicilio para garantizar los cuidados médicos durante las 24 horas del día.