La representante boricua de 27 años, Jennifer Barreto, se ha alzado con el galardón de Miss Universo en una edición marcada por el 75 aniversario del concurso de belleza más seguido del planeta. Su coronación supone un punto de inflexión en la trayectoria del certamen, al convertirse en la primera mujer casada y con descendencia que logra la máxima distinción tras la reciente reforma de las bases de participación que eliminó las restricciones familiares previas.

El evento, que congregó a un total de 116 aspirantes de todo el mundo en el Coliseo de Puerto Rico, situado en San Juan, culminó con una reñida fase final. Barreto se impuso sobre la delegada de República Dominicana, Melissa Núñez, que quedó como primera finalista; la venezolana Clara Vegas, segunda; Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas, en tercera posición; y la neozelandesa Georgia Waddington, que ocupó el cuarto puesto.

En el ámbito profesional, Barreto cuenta con experiencia como especialista en prevención dentro del Departamento de Defensa de EEUU y mantiene una activa labor benéfica junto a la Asociación de Diabetes Pediátrica. Con su triunfo, la candidata sella la sexta corona para la isla caribeña, terminando con una sequía de dos décadas desde que Zuleyka Rivera obtuviera el cetro en 2006, y emulando la hazaña de Denise Quiñones, vencedora en su propia tierra en 2001.

Durante la ronda de preguntas decisiva, el jurado interrogó a las aspirantes acerca de las cualidades prioritarias que demandan los líderes contemporáneos. Mientras la representante venezolana defendió la empatía ante catástrofes recientes, la delegada dominicana reivindicó la responsabilidad institucional y la rendición de cuentas. Miembros del tribunal calificador, como la exmodelo Joyce Giraud, recalcaron previamente la búsqueda de un perfil que aunase solidez intelectual, carisma y elocuencia.

La gala no estuvo exenta de tensiones previas debido a las disputas directivas entre la compañía mexicana Legacy Holding y el grupo tailandés JKN Global Group, discrepancias que derivaron en la exclusión de candidatas del Sudeste Asiático. Pese a estos desencuentros internos, el interés del público no decayó y las entradas para presenciar la final se agotaron en un tiempo récord de 48 horas.