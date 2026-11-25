El diestro murciano Pepín Liria y su pareja, la artista Drágana Balde, han comparecido por primera vez en público tras trascender la noticia de su futuro hijo. Lo hicieron en la Basílica de Jesús del Gran Poder, en Sevilla, donde acudieron a arropar a los allegados del taurino Antonio Vázquez, recientemente fallecido. La presencia de la pareja concitó la atención mediática, dado el avanzado estado de buena esperanza de la canaria, que ya sobrepasa el quinto mes de gestación.

La confirmación del embarazo se produjo hace escasas jornadas a través de los perfiles sociales de Balde. La creadora canaria publicó una fotografía en la que se apreciaban sus curvas de premamá junto a un mensaje elocuente sobre la llegada del bebé: "Eres un deseo convertido en milagro y una ilusión que por fin tiene latido". De este modo se despejaban las dudas surgidas a finales de verano sobre su primer descendiente común, cuyo nacimiento está previsto para la próxima primavera.

A pesar del feliz horizonte personal, el diestro no quiso desviar la atención del motivo que justificaba su presencia en el templo hispalense. Liria subrayó el compromiso y la solidaridad de los profesionales de la tauromaquia ante el duelo que atraviesa el entorno de Curro Vázquez: "La verdad es que la familia taurina no podía fallar hoy aquí en Sevilla". El espada eludió profundizar en su próxima paternidad por respeto al luto riguroso que marcaba la jornada, zanjando que "hoy es un día triste y ya está".

Pepín y Drágana en los toros la pasada primavera

Pese a la seriedad requerida por las circunstancias y vestida de riguroso luto, Drágana Balde no ocultó su satisfacción y confirmó brevemente a las preguntas de los reporteros que se encuentra "muy bien" y que afronta con enorme entusiasmo esta etapa. Para el torero de Cehegín este alumbramiento supondrá su tercera paternidad -tras haber sido padre de dos hijas en etapas sentimentales anteriores-, mientras que para la joven supondrá su debut en la maternidad tras algo más de medio año de vínculo afectivo.

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La relación entre ambos se inició a principios de año, tras coincidir en un recital musical, y ha avanzado con absoluta reserva hasta la reciente confirmación pública del embarazo. Frente al ruido mediático habitual en estos casos, ambos han optado por mantener un perfil comedido, limitando sus apariciones a compromisos de estricta cercanía y eludiendo convertir un acontecimiento estrictamente íntimo en un reclamo informativo constante.