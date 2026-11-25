La batalla judicial entre Rocío Muñoz y Omar Montes ha dado un paso definitivo en los tribunales. Casi dos meses después de dar a luz al que sostiene que es hijo del artista, la empresaria ha formalizado una demanda de paternidad en los juzgados de Móstoles con el propósito de forzar la realización de las pruebas de ADN pertinentes. Esta decisión se produce apenas unos días después del fallido acto de conciliación entre ambas partes por la querella por injurias y calumnias que el intérprete promovió contra ella.

Muñoz ha defendido la solidez de su postura asegurando que cuenta con abundante material probatorio que atestigua tanto el vínculo sentimental que compartieron como el conocimiento temprano del embarazo por parte del cantante. Aunque inicialmente planteó una salida amistosa en la que renunciaba a cualquier compensación a cambio de tranquilidad, la empresaria ha modificado su estrategia procesal para reclamar una elevada pensión alimenticia que garantice el bienestar del menor, amparándose en el marco legal vigente.

"Hace diez días más o menos que interpuse la demanda", ha explicado la demandante, quien atribuye su determinación a las declaraciones públicas del músico negando los hechos y tachándola de mentirosa. "La iba a poner yo desde el principio, que él dijo que era todo mentira y que yo era la mentirosa. Si él no hubiese dicho eso públicamente, yo no pongo la demanda y hacemos los acuerdos como estuvimos intentándolo al principio. Pero bueno, como no se ha podido y ante todo los derechos de mi hijo y demostrar que es verdad", ha explicado.

En este sentido, ha remarcado que la reclamación económica no responde a un capricho personal, sino a la protección de los derechos inalienables del recién nacido: "Yo le ofrecí un acuerdo, que se desentendiera de todo para que me dejara tranquila con mi bebé y yo hacer mi vida y no le pedía nada por todo lo que pasó en mi embarazo. Pero por ley no le puedo quitar a mi hijo los derechos. Entonces no es que yo ahora le ponga la manutención, es que es la ley la que le pone la manutención. Una vez que salga la paternidad, pues tendrá que ejercer sus obligaciones".

A la espera de que el órgano judicial notifique formalmente el requerimiento y se fije la fecha para la vista oral, la empresaria ha advertido de que no permitirá dilaciones indebidas si el demandado elude someterse al test genético. Según Muñoz, la reticencia del artista radicaría en el temor al impacto de la noticia en su entorno más cercano y en su actual pareja, Lola Romero, añadiendo que existen vías alternativas para que los familiares conozcan la filiación de la criatura.

El litigio de filiación transcurre en paralelo a las acciones penales ya abiertas. Tras no alcanzar acuerdo en la querella interpuesta por el cantante —en la que reclamaba medio millón de euros por presunta vulneración del honor—, ambas partes se encaminan hacia el juicio. Mientras tanto, Muñoz ha denunciado que continúa siendo objeto de amenazas e insultos a través de las redes sociales, al tiempo que insiste en que las denuncias cruzadas siguen su curso procesal en los juzgados madrileños.

Asimismo, Rocío ha desvelado que sigue recibiendo "amenazas e insultos" por redes sociales, y ha avisado al "entorno" del artista que "se mantengan al margen porque esto no les incumbe". "Es más, es muy triste que le defiendan de esa manera cuando él les está mintiendo, ¿no? Qué triste tener así esas amistades. Yo valoro mis amistades y valoro una familia real, que de hecho mi familia no se está metiendo en ningún momento en este tema. Mi entorno tampoco. O sea, mis amigos creo que respetan que es un tema nuestro, de él y mío, pero vamos, es lo que he dicho siempre. Quienes están hablando son los que más tienen que callar porque yo prefiero mantenerme discreta en ese tema y no hablar pero que no me toquen las palmas" ha sentenciado.