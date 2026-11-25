Tamara Falcó asegura en ¡Hola! que ni por asomo sospechaba que el pasado viernes, a la llegada del club Vega que regenta su marido, le iban a gritar el clásico "sorpresa" y se iba a encontrar allí con sus familiares y mejores amigos. Doscientos. Ella no sabía que se había maquillado, peinado y vestido con estilista para esa ocasión, o eso intenta hacernos creer en la exclusiva de la revista. Y que a ninguno se le escapó, y eso que lo sabía medio Madrid.

Todos los detalles de la "fiesta sorpresa" que le preparó Íñigo Onieva con la ayuda del equipo de la agencia The Lab Talents, la misma que representa a Tamara, aparecen en primicia en ¡Hola!, que recoge en una docena de páginas cómo transcurrió la celebración y quién estuvo invitado.

Además de su madre, Isabel Preysler, y varios de sus hermanos, acudieron a la cita su íntima amiga Isabel Junot, los príncipes Sassa de Osma y Christian de Hannover o Risto Mejide.

Por supuesto, todo lo patrocinable aparece mencionado en la revista: el vestido negro de Luis Berrendero con micropiedras de Swarovski, los pendientes largos Leandra o el tequila Don Julio.

Diez Minutos también dedica su portada a Tamara, aunque con fotos que no tienen nada que ver. Son las imágenes previas a la celebración, cuando los invitados iban llegando a la fiesta. El valor de este reportaje radica en que salen los que no han querido posar para ¡Hola! (o viceversa). La revista añade imágenes de la celebración privada en su casa con sus amigas, a las que Tamara agasajó con un menú también patrocinado.

Eva González y Nacho Llanos "se comen a besos"

Ese es el titular elegido por Diez Minutos para describir la fotografía de portada en la que vemos a la presentadora besándose con su novio en una terraza de Sevilla en la que compartieron un almuerzo con varios amigos.

Tras casi dos años de relación, vemos a una Eva sonriente que poco tiene que ver con la mohína que respondía enfadada a los reporteros cuando estaba casada con Cayetano Rivera y este hacía paradas técnicas en Londres para visitar a sus amigas del pasado.

Chelo García Cortés vende su casa

A pesar de haber pasado media vida trabajando en televisión, Chelo García Cortés tiene problemas económicos. La periodista va a tener que deshacerse de la casa de sus sueños, un chalé que compró hace años junto al Mediterráneo, en el municipio barcelonés de Castelldefels. Una residencia en primera línea de playa con tres dormitorios, dos cuartos de baño, piscina privada y patio interior.

Ahora, acuciada por su deuda con Hacienda, ha puesto la propiedad a la venta por un millón de euros, leemos en Semana. Chelo y su mujer, Marta Roca, han vivido en esta casa las últimas dos décadas, pero ahora necesitan hacer frente a los pagos pendientes desde 2018. Ese año ya existía una anotación registral en la propiedad por valor de 548.524 euros más 70.726 de intereses, además de la hipoteca.

Conscientes de que la deuda se ha ido acumulando, la pareja ha puesto a la venta el chalé por segunda vez. Ya lo intentaron en 2021, pero consiguieron algo de efectivo con la participación de la periodista en varios programas de televisión, como Supervivientes, o la aparición en público de Marta, hasta entonces personaje anónimo.

Ahora Chelo y Marta tendrán que empezar de cero viviendo de alquiler, leemos en Semana, con la ayuda de la jubilación de Marta y con las colaboraciones de Chelo en distintos programas de televisión.

"Nosotros los Alba", unidos

Los Alba sí están unidos y prueba de ello es el reportaje que publica ¡Hola! con motivo de la presentación de la última ocupación de Eugenia Martínez de Irujo. La benjamina de los hijos de Cayetana explora ahora el mundo de las alfombras. Ya decoró joyas y platos, y ahora ha puesto sus ojos en los suelos con una colección inspirada en el jardín del Palacio de las Dueñas.

A la presentación acudió buena parte de la familia, demostrando que, a diferencia de lo que pregona Cayetano Martínez de Irujo, se llevan bastante bien. Él no estaba, pero sí sus sobrinos, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James, futuros duques de Alba, su sobrina Brianda Fitz-James o su hija Tana, que no hizo declaraciones sobre su reciente separación del torero Andrés Roca Rey.

Cóctel de noticias

Raphael se recupera en casa. Todas las revistas dedican páginas a uno de los personajes más queridos del panorama rosa. El cantante tuvo que ser ingresado horas antes de su concierto en La Coruña y horas después recibía el alta y volvía a su domicilio en Madrid. Sus hijos han quitado hierro al asunto y han confirmado que en apenas una semana volverá a subirse al escenario.

La Fundación Querer reúne a los famosos que apoyan esta causa en su tradicional cena solidaria. El futbolista Marc Cucurella y su mujer se llevaron este año todas las miradas de un evento al que también acudieron Luis Alfonso de Borbón con su mujer, Margarita Vargas, o Eugenia Martínez de Irujo. Pero la invitada que causó sensación fue Telma Ortiz, la hermana de la reina de España, cada vez más habitual en este tipo de saraos.

Cristina Pedroche, ahora DJ. La presentadora se ha preparado a conciencia para ponerse delante de la mesa de mezclas (discográficas) y ahora ha debutado en Madrid en uno de los restaurantes de su marido. "Desde que hice la primera mezcla no hay ni un solo día que no haya pinchado en mi habitación".

Marc Márquez celebra con Gemma Pinto su décimo mundial. El piloto empieza a soñar con las vacaciones después de su espectacular victoria.

Kate Middleton habla como nunca de su cáncer. La futura reina de los británicos protagoniza un documental titulado Heal (Sanar) que se estrena este 29 de noviembre y en el que va a relatar cómo la ha cambiado la enfermedad. Todas las revistas hacen referencia a la producción, la primera de este tipo que hace la Casa Real Británica.