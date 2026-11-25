Anabel Pantoja ha festejado este fin de semana en Sevilla el segundo cumpleaños de su hija Alma, fruto de su relación con David Rodríguez. El evento, desarrollado en una sala de celebraciones de la capital hispalense, ha servido de escenario para un acontecimiento imprevisto en la crónica social: el reencuentro bajo el mismo techo de Kiko Rivera y su hermana Isa Pantoja tras años de distanciamiento público y privado.

A través de las redes sociales, la propia Anabel compartió imágenes de una jornada caracterizada por una llamativa ambientación inspirada en personajes infantiles de la factoría Disney. La fiesta contó con decoraciones de figuras animadas, un parque de bolas y la intervención de actrices caracterizadas de producciones como La Sirenita o Vaiana, destinadas al entretenimiento de los más pequeños. La anfitriona no ocultó su evidente emoción durante varios momentos del festejo ante el resultado de la organización.

Entre los asistentes se encontraban familiares directos y amistades próximas como la madre de Anabel, Merchi Bernal, los abuelos paternos de la homenajeada y Alma Bollo acompañada por sus hijos. No obstante, la atención mediática se concentró de inmediato en la presencia simultánea de Kiko Rivera, que estuvo acompañado por su pareja, Lola García, y de Isa Pantoja, quien acudió junto a su esposo, Asraf Beno. Ambos hermanos decidieron aparcar temporalmente sus desavenencias para arropar a su prima en esta fecha señalada, protagonizando una inesperada coincidencia en el mismo recinto.

A pesar de compartir espacio durante el evento, en los documentos audiovisuales difundidos no se aprecia una interacción directa ni un saludo explícito entre ellos. Mientras el pinchadiscos conversaba con otros invitados, su hermana realizaba la entrega de regalos y saludaba de forma efusiva al resto de la familia. Todo ello transcurrió con una notable salvedad en el clan: la ausencia de Isabel Pantoja, quien no se desplazó hasta la capital andaluza para participar en el aniversario de su sobrina nieta, consolidando la fractura interna que persiste en la saga.

Este acercamiento logístico, propiciado por el papel aglutinador de Anabel dentro del entorno familiar, abre interrogantes sobre una hipotética normalización en el trato entre los hermanos. De momento, la celebración infantil ha dejado constancia de una tregua puntual motivada exclusivamente por el bienestar de los lazos de parentesco que aún conservan.