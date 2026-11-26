Bárbara Rey ha cargado con dureza contra la actriz Loles León tras su implicación directa en los actos electorales socialistas. En un acto celebrado en Barcelona, la actriz subió a la tribuna para respaldar al secretario general del PSOE, instando a las mujeres mayores de setenta años a acudir a las urnas para garantizar la continuidad del Ejecutivo. La réplica de la artista murciana no tardó en llegar en el magacín matinal Vamos a Ver, donde calificó la arenga de "vulgar" y "ordinaria", deslizando que detrás de este tipo de militancias partidistas suelen esconderse intereses laborales y prebendas de conveniencia. "Creo que no hace falta expresarse de esa manera tan... En fin, que una cosa es estar encima de un escenario y marcarte las zonas que te gusten o que tengas que decirlas porque me parece de mal gusto, y también esos gritos tan desaforados. Y entonces por eso lo dije, me parecía una vulgaridad".

Sin matizar sus críticas, Bárbara Rey se ha ratificado en sus palabras ante los micrófonos de Europa Press, comparando la situación actual con los comienzos de la democracia, apuntando que aunque en su día "yo fui imagen de UCD como fuimos actores y muchas personas de una gran categoría, como Juan Luis Galiacho o Concha Velasco con el PSOE", lo hacían "con un respeto absoluto hacia cualquier ideología de cualquier otra persona que pensara lo contrario. Nunca en la vida hemos agredido ni física ni verbalmente a nadie, o sea, hemos tenido sobre todo respeto y educación, que creo que es lo que hay que tener".

Frente al discurso de trinchera, la vedette ha confirmado abiertamente su decisión de votar al Partido Popular en la inminente cita con las urnas, reprochando la pérdida de decoro de quienes se suben a una tribuna para lanzar consignas sectarias. "Una cosa es estar encima de un escenario (...) y también esos gritos tan desaforados. Y entonces por eso lo dije, me parecía una vulgaridad", argumentó sobre la puesta en escena de la actriz catalana, diferenciando la libertad de pensamiento de las actitudes estridentes.

Asimismo, destapó el origen del distanciamiento personal entre ambas, revelando un antiguo conflicto ocurrido en el espacio televisivo que conducía Raffaella Carrà. Según relató, "no me voy a meter con Loles porque no, pero sinceramente no tengo un buen recuerdo de ella. Cuando estaba haciendo el programa con Raffaella Carrà, sin conocerme de nada, acababa yo de separarme de mi marido, estaba yo sola con mis dos hijos, y dijo de mí unas cosas muy desagradables, sin conocerme absolutamente de nada". León vertió declaraciones profundamente dolorosas sobre ella mientras afrontaba su separación matrimonial al cuidado de sus dos hijos. "Como persona, con lo que me hizo deja mucho que desear", zanjó la artista, recalcando que, si bien respeta la ideología de cada profesional, no tolerará ataques sin defenderse.