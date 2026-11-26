Kiko Rivera e Isa Pantoja parecen haber decidido dar una oportunidad a la concordia familiar tras años de evidente distanciamiento y reproches en los medios.

El primer contacto se produjo el pasado fin de semana durante la celebración del segundo aniversario de la hija de Anabel Pantoja en la capital hispalense. Aquella cita, marcada por la cortesía y la presencia de sus respectivas parejas, supuso una primera toma de contacto protocolaria pero sin margen para abordar los contenciosos pendientes. Sin embargo, apenas cuatro jornadas después, ambos han querido dar un paso mucho más relevante mediante una reunión a la que únicamente han asistido Kiko e Isa, y en la que no han participado sus respectivas parejas.

El escenario de este acercamiento definitivo ha sido el domicilio de Kiko en el municipio sevillano de Bormujos. Aprovechando una distracción de los medios de comunicación, que seguían los movimientos de Lola García por las inmediaciones, la joven accedió discretamente al inmueble. Se trata del chalet que el hijo de la tonadillera ha adquirido recientemente en propiedad tras haber residido allí en régimen de alquiler, convirtiéndose en el refugio idóneo para mantener una conversación pendiente lejos del foco mediático.

La presencia de los reporteros en los alrededores permitió constatar la situación cuando localizaron a Asraf Beno esperando en el interior de su vehículo a las puertas del complejo residencial. El modelo optó por la prudencia ante las cámaras, limitándose a sonreír y pedir tranquilidad sin desvelar los pormenores de lo que sucedía intramuros. Tras recibir un aviso a través del teléfono móvil, accedió al recinto con el automóvil durante escasos instantes, el tiempo justo para recoger a su esposa y abandonar la urbanización de forma apresurada.

En el programa La Tarde se Mueve desvelaron detalles de esta visita. Como ha explicado Leticia Requejo, fue Kiko quien tomó la iniciativa de propiciar este encuentro. "Ese domingo ya el propio Kiko le comparte a Isa la idea de querer verse", ha explicado. Kiko le trasladó a su hermana mantener una conversación privada, lejos de miradas indiscretas. "Desde el domingo hasta ayer mismo, Isa y Kiko se mandan mensajes", ha añadido, matizando que "no es que después de esto se ha resuelto todo entre los hermanos, ya que aún quedarían muchos temas que tratar". Según Requejo, "han empezado a poner sobre la mesa un poco lo que les parecía mal y lo que ha pasado, sobre todo en este último año, de tú has dicho, tú has dejado de decir". Asimismo, ha comentado que "estoy convencida y estoy segura de que Isabel Pantoja sabía de este encuentro", ha concluido.