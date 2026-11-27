La familia de comunicadores vive una etapa de notable plenitud en el ámbito privado. Pocos días después de conocerse que la modelo Rocío Crusset espera su primer hijo tras contraer matrimonio en Nueva York con Charlie Schein, su hermano Alberto Herrera y su mujer, Blanca Llandres, han anunciado públicamente que aumentarán la familia con la llegada de su segundo vástago. La pareja, que celebró su primer aniversario nupcial el pasado mes de octubre, ha aguardado a superar las semanas preceptivas de cautela médica para difundir la noticia.

A través de sus redes sociales, el matrimonio ha compartido las imágenes de la primera ecografía, desvelando al mismo tiempo el sexo del bebé y la decisión que han tomado respecto a su identidad. La recién llegada se llamará Blanca, manteniendo así una profunda tradición familiar al recibir el mismo nombre que su madre y su bisabuela. La publicación se ilustra además con una estampa de ambos recorriendo de espaldas las calles de Sevilla, reflejo de la estabilidad que acompaña su vida en común.

Blanca Llandres acompañó la instantánea con una reflexión dirigida a sus allegados y seguidores: "Quién nos hubiera dicho en esa primera cita que acabaríamos siendo una familia de cuatro". En el mismo mensaje confirmó la buena marcha de la gestación: "Gracias a Dios todo va fenomenal. Os presentamos a mini Blanca Herrera Llandres". Con el nacimiento previsto en los próximos meses, los dos pequeños se llevarán poco más de doce meses respecto a su primogénito Marcos, nacido a comienzos de año.

Esta doble circunstancia llena de satisfacción a los abuelos, Carlos Herrera y Mariló Montero, quienes celebrarán la llegada de dos nuevos miembros al clan con apenas un breve lapso temporal de diferencia. La periodista navarra ya expresó en fechas recientes su prudente alegría ante el momento expansivo de la familia, que ahora encara un periodo marcado por la continuidad generacional en el seno del hogar.