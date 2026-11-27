Tras su ruptura con Quique Sánchez Flores, Blanca Romero llegaba a Madrid y respondía a los periodistas en el aeropuerto que se encuentra "muy bien" y restaba hierro a las supuestas tensiones con Quique: "Enfadada también desde la comedia, no enfadada. Hay que enfadarse en esta vida por cosas serias que, gracias a Dios, tenemos salud y ya con eso tenemos todo". Ahora, después de varios años reivindicándose como actriz y poniendo distancia con los medios rosas, Blanca regresa esta noche por la puerta grande en De Viernes.

Cuando le preguntaron por qué habla ahora, comentó: "Creo que mi padre, fíjate. Era el sueño de él y podría soñar con verme en Estados Unidos en una peli maravillosa, pero le hacía mucha ilusión. De hecho, yo creo que es él el que está moviendo los hilos".

Para Federico Jiménez Losantos, se trata de "una ruptura postmoderna, porque ha entrado la cuestión del intrusismo en los móviles. Ya no estamos en el mundo del like sino del phishing. Es la primera ruptura donde nos encontramos con acusaciones del entorno que veían que el teléfono móvil tenía vida propia y no era la suya".

Blanca estuvo anoche en una fiesta donde respondió a las preguntas de los reporteros: "Muy bien, estoy feliz, tranquila, más empoderada que nunca, con las cosas muy claras y con ganas de todo".

Kiko Rivera e Isa Pantoja vuelven a ser hermanos: ya hay prueba gráfica de que se ha producido un encuentro de Isa Pantoja con Kiko Rivera. Los hermanos coincidieron hace unos días en la celebración del segundo cumpleaños de Alma, la hija de Anabel. Hay fotografías de redes sociales en las que vemos cómo los dos estuvieron en el mismo recinto, rodeados de niños y globos y con Asraf en el horizonte.

Los dos hermanos habrían mantenido una primera conversación en el cumpleaños que abrió la puerta al encuentro en la tarde de este jueves. Según Leticia Requejo, fue Kiko el que tomó la iniciativa el domingo. Después vinieron los mensajes de wasap y la cita de ayer.

Escogieron la casa de Paquirrín porque "quieren intimidad y un lugar seguro y que proceda a dar esa conversación", ha apuntado Requejo, quien ha cifrado la duración del encuentro en "unas horas" para poner sobre la mesa "cosas que no le han gustado al uno del otro".