Cuatro días después de reencontrarse en la fiesta del 2º cumpleaños de la pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja han dado un paso de gigante hacia lo que apunta a una reconciliación entre ambos tras años de reproches y desencuentros, en los que no tuvieron ningún tipo de relación.

El lugar elegido para su encuentro 'secreto' (que al final no lo fue al ser descubiertos por la prensa), la casa de Kiko en la localidad sevillana de Bormujos, hasta donde se desplazaba Isa en compañía de su marido Asraf Beno, quién no estuvo presente en la reunión entre los hermanos, prefiriendo quedarse al margen y esperarla en el interior de su coche.

Después de hablar con su hermano durante unas horas, Isa entró en el coche sin hacer declaraciones ni responder a las preguntas de los reporteros que se encontraban en el lugar. Quien sí lo ha hecho ha sido Kiko, que acompañado de Lola García, ha querido dejar claro que se encuentra feliz por el acercamiento que ha tenido con su hermana.

"La verdad que ayer algo dentro de mí volvió a su sitio, así que muy contento y muy feliz", ha revelado sonriente no sin expresar su malestar porque el encuentro entre los hermanos haya trascendido ya que quería que fuera un encuentro privado: "Lo que pasa es que todavía estoy sorprendido de cómo se enteraron. Debo de tener alguna cámara en mi casa o algo porque la verdad que es un poco curioso. Es un poco curioso porque no lo sabía nadie". "Oye, si os enteráis de quién lo ha dicho me lo decís ¿vale?", ha añadido.

De momento, ni Kiko ni Isa han querido desvelar si Isabel Pantoja está feliz por este acercamiento entre sus hijos, qué papel tendrá en esta nueva etapa, o si a partir de ahora podremos verles más veces juntos.