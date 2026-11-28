La actriz y modelo Blanca Romero se sentó por primera vez en el plató del programa ¡De Viernes! con el propósito de defenderse de las informaciones publicadas en los últimos días y dar su versión sobre el fin de su relación con Quique Sánchez Flores.

Harta de que se la señalara como la culpable de la ruptura por supuestos ataques de celos, la asturiana ofreció un testimonio directo, cargado de reproches hacia el técnico y con un homenaje inicial a su padre, fallecido el pasado mes de agosto, a quien dedicó su intervención tras recordar que en el pasado guardó silencio.

Romero confesó en plató haber sufrido un fuerte desgaste previo por parte de su propio entorno más cercano, quienes intentaron frenar su aparición televisiva llamándola "loca" y generando "un disgusto de la leche" por miedo a las consecuencias mediáticas de sus declaraciones.

Explicó que su relación con el entrenador, que duró cerca de un año, estuvo marcada desde el inicio por constantes idas y venidas. También describió una relación de ruptura y reconciliación constantes. Contó que dejaba a Quique todos los días porque no veía futuro, pero que al desbloquearlo acababa recuperándolo. Esta vez, añadió, fue él quien la bloqueó tras una discusión. Situó la ruptura definitiva el 1 de noviembre.

El punto de inflexión llegó cuando descubrió —según juró, al abrir él mismo su teléfono delante de ella— que Quique mantenía conversaciones "fuera de tono" a través de redes sociales con varias mujeres y exparejas, incluidas propuestas para verse.

La actriz sorprendió al revelar que llegó a hablar e incluso a mantener una relación cordial en Instagram con algunas de estas chicas, a las que definió como "monísimas". Sin embargo, las confesiones que recibió fueron determinantes para cerrar la relación, ya que varias le confirmaron fechas concretas en las que habían estado con él.

Frente a las filtraciones del entorno del entrenador que la tachaban de celosa, respondió: "Señor Enrique Sánchez Flores, usted o su entorno ha dicho que yo soy celosa. Precisamente tú me vas a decir a mí que yo soy celosa, que eres el rey de los celos. Tú que los inventaste". Asimismo, afirmó que era él quien le cogía el teléfono móvil durante horas e incluso le llegó a borrar seguidores. "Estuvo muy feo que contases que te miraba el móvil; usted, señor, cogió mi teléfono varias veces y se lo quedaba varias horas".

Aunque no afirmó categóricamente que existiera una infidelidad física, calificó la actitud de su expareja como una "deslealtad" y una "falta de respeto". "Lo que me molesta de esta relación es que esté tan triangulizada. Para mí es deslealtad, me hace más daño porque es a la espalda".

El instante más tenso de la noche se produjo cuando Blanca Romero pidió saber cuál era su cámara para dirigirse directamente a Quique Sánchez Flores. Con tono serio y contundente, le recriminó que intentara limpiar su imagen pública a costa de dejarla a ella en mal lugar y le lanzó una advertencia: "No vuelvas a obligarme a defenderme ni a contar mis defectos. Pretendiste quedar de bueno porque solo te importa la apariencia".

En la segunda parte de la entrevista, Blanca Romero repasó su boda en 2001 y posterior divorcio en 2004 con Cayetano Rivera. A diferencia de su última relación, destacó que Rivera "nunca le faltó al respeto" ni fue tóxico, atribuyendo su separación únicamente a la juventud y a la incompatibilidad de caracteres. "Me casé con Cayetano Rivera enamoradísimos, en la vida me faltó al respeto, pero estaba todo el día con la consola y me desquiciaba".