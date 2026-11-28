París reúne esta noche a 19 jóvenes de la realeza, la aristocracia y el mundo del arte en la edición 2026 de Le Bal des Débutantes, una gala benéfica que convierte a la capital francesa en el epicentro de la crónica social internacional.

Un exclusivo evento, que fusiona la alta costura con la tradición social, al que solo se accede mediante invitación estricta y donde ni las participantes ni sus familias (aunque algunas sean de las más influyentes del mundo) pueden pagar por asistir, y que reúne a jóvenes de entre 16 y 22 años procedentes de Europa, América y Asia.

La velada se celebra en el Hotel Shangri-La París, situado en el distrito XVI, frente al río Sena y con vistas directas a la Torre Eiffel. El edificio no es un hotel convencional: fue construido a finales del siglo XIX como residencia privada del príncipe Roland Bonaparte, sobrino nieto de Napoleón. Sus salones históricos, catalogados como monumento nacional en Francia, acogen tanto la presentación oficial como la cena de gala y el baile posterior.

La lista de 2026 destaca por la presencia de herederas de grandes casas de moda, dinastías reales europeas y árabes, e hijas de figuras del cine y la música:

Carolina Herrera junto a su nieta, Olimpia, ambas de rojo

La única representante española de la edición es Olimpia Báez Herrera, de 21 años, hija del torero Miguel Báez, el Litri y de Carolina Adriana Herrera, y nieta de la diseñadora Carolina Herrera, quien vestirá, al igual que lo hizo su prima Carolina Lansing en 2025, un diseño de Wes Gordon para Carolina Herrera.

Otro de los nombres relacionados con la moda es Clementine Vaughn, de 22 años, hija de la supermodelo alemana Claudia Schiffer y del cineasta británico Matthew Vaughn, que lucirá un diseño de alta costura de Dior.

En cuanto a miembros de la realeza, destaca la archiduquesa Zita de Austria, de 18 años, miembro de la casa imperial de Habsburgo-Lorena; hija del archiduque Carl-Christian de Austria y de la fallecida archiduquesa Estelle, así como la Sheikha Shaymaa Al Sabah, de 21 años, miembro de la familia gobernante de Kuwait.

En cuanto a la aristocracia italiana, debutará Angera Brachetti Peretti, de 21 años, hija de Isabella Borromeo y Ugo Brachetti Peretti, sobrina de Beatrice Borromeo y sobrina nieta de la diseñadora Elsa Peretti, que lucirá un diseño de Giorgio Armani Privé; y la condesa Anna Isabella Melzi d'Eril, de 19 años, y que lucirá un diseño de Luisa Beccaria.

Otras aristócratas debutantes son la condesa Sophie Creutz, de 19 años y miembro de la nobleza finlandesa; la aristócrata británica de 17 años Beatrice Rose Hart, sobrina de la diseñadora Natasha Rufus Isaacs, que vestirá de Beulah London; la aristócrata belga Aïnoa de Maleingreau d'Hembise, de 18 años, descendiente del pintor Pedro Pablo Rubens, y la aristócrata francesa Victoire de Noailles de Mouchy de Poix, de 18 años, que vestirá de Guo Pei.

En esta edición también debutarán dos hermanas gemelas, Ashleigh Tatiana y Bracie Potter Aston, de 21 años, hijas del cirujano plástico Sherrell Aston y la escritora Muffie Potter Aston, que debutarán juntas acompañadas de un mismo caballero y luciendo vestidos de Jean Paul Gaultier.

En cuanto al resto de participantes, estarán Agustina Castro Rioseco Janssens, de 21 años, hija del empresario belga Frederik Janssens y de la coleccionista de arte chilena Alejandra Castro Rioseco; Syra Kanwar, de 20 años, única representante de la India e hija de Neeraj Kanwar (vicepresidente de Apollo Tyres); la benjamina del grupo, Iris de Kersauson, de 16 años, hija del cineasta francés Arthur de Kersauson y nieta del navegante Olivier de Kersauson; Lutina Kwok, de 18 años, estudiante en Oxford y perteneciente a una familia hongkonesa del sector inmobiliario; Juliet Lipman, de 19 años, hija de Monte Lipman, fundador y director ejecutivo del sello discográfico Republic Records; Alexia Panayiotopoulos, de 19, nacida en Ginebra y educada entre Tokio, Boston y Reino Unido, y Sky Simpson, de 17, hija de Susan Boster y Anthony Simpson.

El protocolo de Le Bal sigue un ritual preciso que combina la puesta en escena de una pasarela de alta costura con el formato de los bailes clásicos. Desde primera hora de la mañana, las debutantes pasan por sesiones de peluquería y maquillaje en las suites del hotel antes de enfundarse los vestidos cedidos por las casas de alta costura y las piezas de alta joyería. Durante la tarde realizan las fotografías oficiales en grupo e individuales.

Al caer la noche, cada joven es presentada por orden alfabético ante los invitados y la prensa internacional, haciendo su entrada del brazo de su cavalier (acompañante, que en muchos casos es un hermano, primo o joven de otra familia aristocrática).

Tras la cena en los salones del Shangri-La, las debutantes abren la pista bailando un vals tradicional junto a sus padres, quienes posteriormente ceden el testigo a los cavaliers. A partir de medianoche, el vals da paso a música más actual en directo.

Al igual que en las últimas ediciones, la recaudación benéfica de esta noche se destina íntegramente a dos instituciones pediátricas: la asociación ARCFA (investigación en cardiología infantil del Hospital Necker-Enfants Malades de París) y el Hospital Infantil Maria Fareri de Nueva York.

Historia de Le Bal: de las cortes europeas a la alta costura

Jóvenes aristócratas participantes en Le Bal de 1958

La tradición de las debutantes nació en el siglo XVIII en la corte británica (con el Queen Charlotte's Ball), como el acto formal mediante el cual las jóvenes de la aristocracia eran presentadas en sociedad al alcanzar la edad adulta. Francia importó el formato en 1958 con un gran baile en la Orangerie del Palacio de Versalles y en la Ópera Garnier, donde las jóvenes vestían obligatoriamente de blanco, con guantes largos y tiara, bajo la dirección del bailarín Jacques Chazot. Sin embargo, tras los cambios sociales de finales de los años sesenta, el baile tradicional francés desapareció en 1973.

En 1992 (con su formato moderno consolidado en 1994), la empresaria francesa Ophélie Renouard rescató el concepto y lo reinventó por completo. Eliminó el requisito del vestido blanco y las tiaras obligatorias para transformar el evento en un escaparate internacional de alta costura y lo vinculó de forma permanente a causas filantrópicas en favor de la infancia y las mujeres.