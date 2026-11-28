La entrevista que Blanca Romero concedió en el plató de ¡De Viernes! sigue generando ondas expansivas y ha terminado por tensar aún más la cuerda tras su ruptura con Quique Sánchez Flores. Lejos de cerrar heridas o aclarar posturas, las declaraciones de la actriz han encendido las alarmas en el círculo más íntimo del entrenador, que ha reaccionado con malestar ante el alcance y el tono de su testimonio.

En el programa Fiesta, la colaboradora Marisa Martín-Blázquez desveló cómo se vive el momento en el entorno cercano al técnico tras haber hablado directamente con personas de su confianza. Según explicó, "la familia más próxima está indignada y entristecida" y, lejos de rebajarse la tensión, "las cosas están mucho peor" después de que la actriz se sentara en televisión para ajustar cuentas.

Durante su paso por ¡De Viernes!, Blanca Romero optó por un discurso directo, sin rodeos y cargado de reproches hacia quien fuera su pareja, desmontando cualquier versión que, a su juicio, la dejara en mal lugar tras el fin de la historia. La actriz puso el foco en los celos y negó de plano haber sido ella quien los protagonizaba.

Con un tono contundente, se dirigió directamente a él en plató: "El señor Enrique Sánchez Flores, usted o su entorno ha dicho que yo soy celosa. Precisamente tú me vas a decir a mí que yo soy celosa. Tú que eres el rey de los celos. Tú que los inventaste". A partir de ahí, cuestionó el relato que asegura que se ha difundido desde el entorno del entrenador y pidió que se pusieran sobre la mesa las actitudes de él: "¿Por qué no cuentan tu entorno tus defectos y no los míos, porque me ganas a celos?".

El testimonio de Blanca Romero no se quedó en reproches abstractos, sino que descendió a episodios muy concretos sobre el control y la gestión de su vida cotidiana durante el tiempo que compartieron. Uno de los momentos más llamativos de su intervención llegó al hablar del uso y la retirada de su teléfono móvil: "Usted, señor Enrique, cogió mi teléfono varias veces y se lo quedaba durante 2 horas. No podía tomar un café porque tengo la tarjeta de pago. No podía entrar en el gimnasio".

La actriz también aseguró que el entrenador intervino en su perfil de Instagram, reduciendo de forma drástica la lista de personas a las que seguía en la red social: "Tú entraste en mi Instagram. Yo seguía a 2.600 personas y quedé con 7". A este relato sumó además una crítica frontal a la actitud que, según ella, ha adoptado tras la ruptura, acusándolo de falta de respaldo y de rehuir el frente: "No me defendiste. Te estás escondiendo ahora. Eso es de ser un cobarde".

"Las cosas están mucho peor": la reacción del entorno en 'Fiesta'

La réplica indirecta a esas palabras llegó en Fiesta a través de Marisa Martín-Blázquez, que trasladó el sentir de quienes rodean a Quique Sánchez Flores tras escuchar las acusaciones de Blanca Romero. La periodista dejó claro que el golpe anímico y el enfado no se circunscriben únicamente al entrenador, sino que alcanzan a su familia más directa, convencida de que la actriz ha cruzado líneas que no esperaba.

Según el relato de Martín-Blázquez, la sintonía entre el entorno familiar del técnico y Blanca Romero nunca fue fluida desde que comenzó el noviazgo. Quienes conocen bien la situación consideran que ambos eran "absolutamente incompatibles" y apuntan que, durante la relación, Quique "se desquiciaba bastante" y se mostraba incómodo en distintos momentos.

El malestar tras la emisión de la entrevista se ha hecho especialmente visible entre las hermanas del entrenador, que han reaccionado con dureza ante la exposición pública del conflicto: "Están absolutamente indignadas con todo esto porque creen que no era necesario", explicó la colaboradora en el programa.

Desde el entorno familiar sostienen que los desencuentros sentimentales deberían haberse gestionado en la intimidad, bajo la premisa de que "entre ellos lo hubieran resuelto sin necesidad de ir a un programa de televisión". A ello se suma el rechazo a que se hayan ofrecido explicaciones "con ciertos detalles" que consideran innecesarios y perjudiciales.

Comparaciones familiares, los hijos y una foto en redes

En su intervención en Fiesta, Marisa Martín-Blázquez aportó además elementos de contexto que ayudan a entender el grado de desconcierto y enfado en la familia de Quique Sánchez Flores. La colaboradora recordó que "ninguna de sus dos mujeres legales", en referencia a Nuria y Patricia, "jamás han hablado de Quique y menos en esos términos", un contraste que alimenta la incomprensión ante el hecho de que "una persona que lleva solamente un año en la vida de Quique esté hablando así".

La periodista también señaló que la relación tampoco resultaba sencilla en el plano familiar más cercano a los hijos de ambos. Aunque matizó que la incomodidad "va por parte de las dos, es bilateral", subrayó que se notaba "pero sobre todo los de Quique".

A todo este cúmulo de tensiones se añadió otro episodio que generó fricción: una fotografía compartida por Blanca Romero en sus redes sociales en la que posaba junto a Quique Sánchez Flores y su madre, Carmen Flores. Según explicó el entorno al programa, aquella imagen pertenecía al ámbito privado, "no tenía ninguna intención de que se subiera a redes" y, por ello, consideraron que "no fue demasiado apropiado" hacerla pública.

Con las posturas cada vez más alejadas y con el eco de ¡De Viernes! resonando en Fiesta, la ruptura entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores suma un nuevo capítulo marcado por el reproche público y el distanciamiento con el entorno del entrenador.