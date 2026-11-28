Macarena Gómez ha puesto fin al desencuentro mediático que mantenía con Fernando Tejero a raíz de unas declaraciones de la actriz sobre la igualdad de género en el cine, confirmando que el actor le ha enviado un mensaje privado pidiéndole disculpas. Asimismo, la intérprete ha reivindicado la libertad de expresión en el sector cultural y ha defendido su estrecha amistad con Loles León, desmarcándose de cualquier conflicto pese a sus evidentes diferencias ideológicas tras la reciente participación de esta última en un mitin del PSOE.

El origen de la última controversia se remonta a unas declaraciones previas de Gómez ante los micrófonos de Europa Press, en las que aseguró no haberse sentido nunca discriminada por razón de género en su trayectoria profesional. "¿Que me exijan a mí a la hora de trabajar más que un hombre? Para nada", afirmó entonces. Dichas palabras fueron recogidas en una publicación de Instagram por el creador de contenido Antonio González, donde Fernando Tejero intervino dejando un escueto pero contundente comentario: "Es muy fuerte".

La reacción del actor provocó que Aldo Comas, marido de Macarena Gómez, saliera en defensa de su esposa a través de un vídeo en redes sociales en el que tachó a Tejero de bully y "matoncete", reprochándole no haber tratado el asunto en privado con la actriz antes de criticarla públicamente.

Durante un acto público celebrado el jueves 26 de noviembre, Macarena Gómez fue abordada por el periodista Javi de Hoyos para aclarar el estado de su relación con quien interpretó a su padre en la serie de los hermanos Caballero. Visiblemente cansada por la insistencia mediática, la actriz negó que existiera un conflicto real entre ambos, aunque reconoció que hubiera preferido una comunicación directa.

"Todo el mundo me pregunta por eso, estoy como un poco cansada de la misma pregunta. No estamos enfrentados, para que haya un enfrentamiento una persona se tiene que enfrentar a la otra y yo nunca me he enfrentado. Dije algo y él en redes sociales me contestó, pero yo nunca le he dicho nada a Fernando respecto a eso", explicó a De Hoyos. En esa misma conversación, Gómez añadió en tono conciliador: "Cuando lo vea le diré: 'Fernandito, mi amor, si discrepas con mi opinión, dímelo a la cara o llámame por teléfono'", subrayando además que el actor tiene libertad para "hacer lo que quiera" y que nunca ha tenido problemas trabajando con él. "También he de decir que soy una tía muy fácil y muy tolerante", puntualizó.

Sin embargo, el último capítulo de este desencuentro se escribió en la mañana de este viernes durante su intervención en el programa radiofónico Herrera en COPE. Allí, la intérprete reveló que el asunto había quedado completamente resuelto tras recibir un mensaje privado de Tejero en el que este le pedía disculpas y le aseguraba que su intención nunca había sido ofenderla. "Tejero y yo tenemos ideologías muy distintas, yo creo que un día se enervó, se puso calentito por algo que yo dije", relató Gómez para dar por cerrada la polémica. Asimismo, aclaró por qué no habían hablado antes en persona, recordando que el actor abandonó La que se avecina en la decimoquinta temporada: "Con Tejero llevo cuatro años sin salir en La que se avecina, la gente se cree que nos vemos todos los días".

Su relación con Loles León

Más allá de lo ocurrido con Tejero, Macarena Gómez quiso contrastar esa situación con el vínculo que mantiene con otra veterana compañera de reparto, Loles León. Apenas unos días antes, el 24 de noviembre, León había participado activamente en un mitin central del PSC en Barcelona junto a Pedro Sánchez y Salvador Illa, donde reivindicó los derechos conquistados por las mujeres bajo el lema de no dar "ni un paso atrás" y proclamando: "Somos las abuelas de los años 70 con las tetas bien puestas todavía".

Lejos de generar fricciones entre ambas, Gómez utilizó el posicionamiento político de su compañera para ejemplificar cómo se pueden mantener los afectos por encima de las discrepancias ideológicas. "Discrepo con Loles León en muchísimas cosas y es íntima amiga mía. Y luego en Instagram no le digo nada", señaló. Una idea en la que profundizó posteriormente en la radio: "Lo mismo me pasa con Loles, a Loles la veo todos los años. Con mi queridísima Loles de política no puedo hablar, de ciertos temas no puedo hablar, pero luego nos amamos profundamente".

Cultura, edadismo e ideología en el cine español

Estas declaraciones se enmarcan en un momento en el que las opiniones de la actriz cordobesa sobre la sociedad y el sector cultural generan un intenso debate. En una entrevista reciente concedida al diario El Mundo, Gómez ya había cuestionado la tradicional vinculación entre el mundo de la cultura y la izquierda política: "La cultura en España siempre se ha asociado con la izquierda y es una grandísima equivocación. Las personas que no somos socialistas también queremos, cuidamos y defendemos la cultura al 100%".

En esa misma línea, defendió que las ideas políticas de un intérprete no deberían condicionar sus oportunidades laborales y reclamó un mayor respeto hacia la pluralidad de opiniones. "Hay que fomentar la libertad de expresión. El problema de España ahora es la falta de tolerancia con el que discrepa. Ahora mismo, tal y como está la cosa, discrepar es pelear", sentenció.

Por último, respecto al debate sobre el edadismo en la industria cinematográfica, Gómez se mostró optimista sobre la evolución del sector gracias a la creciente presencia femenina detrás de las cámaras, aunque sin perder la cautela propia de su profesión. "Yo siempre digo que he tenido la suerte de estar trabajando mucho, pero lo mismo dentro de 5 años estoy a dos velas", reconoció, antes de añadir: "Creo que tiene mucho que ver también con que últimamente hay más mujeres en la industria, directoras, guionistas... Yo veo que últimamente se está poniendo en valor más a la mujer y a la mujer de mayor edad se le están ofreciendo más papeles".