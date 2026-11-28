La campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha llevado a numerosos rostros conocidos de la música y las redes sociales a pronunciarse sobre a quién votar. Entre ellos, Bad Gyal, que ha pedido expresamente a los jóvenes que voten a la izquierda. Un llamamiento que ha provocado la reacción de un joven mecánico cuyo vídeo, publicado en TikTok, se ha viralizado por su crítica a los artistas e influencers que se posicionan políticamente.

El protagonista es Raúl, conocido en esta red social como @majoo_rauull, que ha cuestionado la autoridad de estas celebridades para dar lecciones políticas a los trabajadores mientras disfrutan de su elevado nivel de vida y sus privilegios. Aunque sus críticas se dirigen al conjunto de personajes públicos que están interviniendo en la campaña, centra buena parte de su intervención en la cantante catalana.

El joven comienza su vídeo con ironía, reproduciendo el mensaje que están trasladando algunos artistas a sus seguidores: "Chicos, todos yendo a votar todos yendo a votar por los derechos de los trabajadores por la clase trabajadora que viene la extrema derecha", dice irónicamente, imitando a los famosos que han pedido el voto a la izquierda durante esta campaña electoral.

A continuación, cuestiona la contradicción que ve entre esos llamamientos y el patrimonio de quienes los protagonizan. "Pero si lleváis una cadena en el cuello que cuesta como 250.000 euros, si cobráis dinerales, si sois literalmente burguesía, si estuviéramos en la Edad Media, tendríais castillos y todo", reprocha. En ese momento, el vídeo muestra una fotografía de los collares que luce Bad Gyal.

Raúl considera que estos mensajes pretenden orientar el voto de personas que tienen una realidad económica muy diferente a la de los artistas que los difunden. "Nos estáis diciendo a nosotros que votemos por lo que a vosotros os conviene, por los que llevan 8 años arruinando a todos los trabajadores, friéndonos a impuestos", denuncia.

El mecánico también critica que las celebridades intervengan en política mientras, según señala, disfrutan de una situación económica privilegiada. "Con 22 años comprándose apartamentos en Madrid, casas, chalets, relojes y viajes todos los días y nos están diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer que estamos todo el día aquí trabajando", afirma.

"Pero si sois privilegiados. ¿Cómo tenéis los santos cojones de decir a la gente de verdad, a los trabajadores, a la mayoría que somos, lo que tenemos que votar, lo que a vosotros os conviene?", insiste durante su intervención.

"Tú y Bad Gyal no tenéis nada en común"

Más allá de sus críticas a la cantante, el joven aprovecha el vídeo para lanzar un mensaje sobre la división política y social. A su juicio, los trabajadores deberían dejar de enfrentarse entre ellos y poner el foco en la clase política. "Hasta que no paremos de enfrentarnos unos con otros y no veamos que el problema somos nosotros contra ellos. Ellos pertenecen a la clase política más que a nosotros y tenemos que ser conscientes de eso", reflexiona sobre las celebridades.

En este sentido, establece una comparación entre la situación de los ciudadanos corrientes y la de la artista catalana: "Somos más parecidos tú y yo, que yo y Bad Gyal o tú y Bad Gyal. Tú y Bad Gyal no tenéis nada en común, que tiene una casa que cuesta 3 millones de euros y no vamos a ver 3 millones de euros en nuestra vida nosotros".

"El problema son ellos. Ellos son el problema y cuando lo entendamos, cambiará", concluye.

El llamamiento electoral de Bad Gyal

La reacción del joven mecánico llega después de que Bad Gyal se pronunciase públicamente sobre las elecciones del 29-N. La cantante pidió que "toda la gente joven" acudiese a votar a la izquierda y advirtió de que "podemos estar muy jodidos por lo menos cuatro años" si el resultado electoral no era el que ella esperaba.

"Los problemas de este país no son la inmigración, no son las políticas de integración, no son los impuestos", afirmó la artista en un vídeo publicado en Instagram, en el que también pidió a sus seguidores que identificasen cuáles eran, a su juicio, los problemas reales de España.

Posteriormente, la catalana matizó sus palabras y reconoció ser consciente de las dificultades relacionadas con las tasas de autónomos y el funcionamiento de los servicios públicos, entre otras cuestiones. También mencionó el problema de la vivienda y defendió la necesidad de seguir avanzando en derechos.

Bad Gyal no ha sido la única artista o influencer que ha intervenido en el debate electoral. Aitana ha defendido la necesidad de "avanzar y no retroceder", mientras que Rosalía ha reconocido que se trata de un momento delicado y ha expresado su deseo de que la situación mejore. Por su parte, Laura Escanes publicó un vídeo bailando al ritmo de la canción 'Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez', una publicación a la que respondió el propio presidente del Gobierno.