La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre no solo ha tenido como protagonistas a los candidatos y representantes políticos. Numerosas personalidades del mundo social, cultural y televisivo también han acudido a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto y participar en una cita con las urnas que ha dejado varias imágenes destacadas.

Entre los rostros más conocidos que se han dejado ver durante la jornada figuran Tamara Falcó e Isabel Preysler. Madre e hija han acudido juntas a votar, protagonizando una de las fotografías más destacadas de este 29-N. La marquesa de Griñón ha ejercido su derecho al sufragio en el colegio electoral que le corresponde, ya que continúa empadronada en el mismo lugar.

También ha participado en la jornada Íñigo Onieva, que ha acudido a votar acompañado de su madre, Carolina Molas. Ambos se han desplazado hasta un colegio electoral de La Moraleja, donde Onieva continúa empadronado y, por tanto, tiene asignado su centro de votación.

La presencia de personalidades conocidas ha sido una de las notas destacadas de la jornada. Entre quienes tampoco han querido faltar a esta cita electoral se encuentra Norma Duval, que se ha sumado a la lista de rostros populares que han pasado por las urnas este domingo.

A ella se han unido otras figuras del panorama artístico y televisivo, como Rosario Flores y Ana Obregón. Ambas han participado en estos comicios, al igual que Emma García, uno de los rostros habituales de la televisión, que también ha acudido a ejercer su derecho al voto.

El ámbito deportivo y empresarial también ha contado con representación entre los asistentes. Fernando Sanz e Ingrid Asensio han sido otros de los nombres conocidos que han acudido a votar durante este 29 de noviembre.

Por su parte, Adolfo Suárez Illana tampoco ha faltado a la convocatoria electoral. Su presencia se suma a la de las distintas personalidades que, a lo largo del día, han acudido a sus respectivos colegios para depositar su papeleta.

Así, además de la actividad política y del desarrollo de las votaciones en los distintos centros electorales, la jornada ha dejado imágenes de algunos de los rostros más populares de la sociedad española.