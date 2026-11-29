El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP vive este domingo una jornada cargada de emociones fuertes tanto dentro como fuera de la pista. Más allá de la adrenalina del asfalto, uno de los grandes nombres propios de la mañana en el Circuito Ricardo Tormo ha sido el de Ferrán Torres. El futbolista valenciano, invitado de honor de la organización, será el encargado de ondear la bandera a cuadros al término de la carrera de la categoría reina, un gesto simbólico de máximo prestigio con el que pondrá el broche de oro a la prueba estrella del campeonato.

Sin embargo, la expectación que ya generaba de por sí la presencia del delantero en su tierra se ha multiplicado al cruzar las puertas del recinto. Torres ha llegado acompañado de su novia, la reconocida modelo portuguesa Sara Sampaio, protagonizando así la primera aparición pública oficial de la pareja y confirmando de forma definitiva un romance que llevaba meses ocupando titulares.

La historia de amor entre el atacante del Paris Saint-Germain y la top model lusa había estado rodeada hasta ahora de un estricto hermetismo. Desde hace varios meses, distintas informaciones y coincidencias en sus agendas ya apuntaban a un estrecho vínculo entre ambos, alimentando las especulaciones sobre una relación sentimental que ninguno de los dos había querido confirmar de manera abierta.

Lejos de esconderse, el futbolista de Foios ha elegido un escenario inmejorable y muy especial para él, jugando en casa y rodeado de su gente, para dar naturalidad a su noviazgo. La llegada conjunta de Torres y Sampaio al trazado de Cheste poco antes del mediodía ha desatado el revuelo entre los medios gráficos y los aficionados presentes, sellando con este viaje a la Comunidad Valenciana el inicio público de su etapa como pareja.

Baño de masas, encuentro con Marc Márquez y saludo institucional

Consciente de la ilusión que despierta su figura entre el público local, Ferran Torres ha recorrido el paddock del Ricardo Tormo atendiendo con cercanía a los numerosos seguidores que se han acercado a pedirle fotografías y autógrafos. Su participación en el evento supone un claro guiño a la afición valenciana y reafirma su conocida vinculación y simpatía por el mundo del motor.

Durante su paseo por los boxes, el futbolista ha tenido tiempo para protagonizar uno de los encuentros más destacados de la previa: su visita a Marc Márquez. Torres ha querido arropar al piloto español en un día especialmente emotivo para el motociclismo, ya que Márquez afronta en apenas un par de horas la última carrera de su trayectoria en MotoGP antes de su retirada definitiva en Valencia, poniendo fin a una era dorada tras haber conquistado ocho títulos mundiales en la categoría.

La presencia del internacional español tampoco ha pasado desapercibida en el plano institucional. El presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez, se ha acercado a saludar personalmente al delantero. Ambos han mantenido una distendida charla en la que el jefe del Consell le ha preguntado por la actualidad deportiva de su club, interesándose concretamente por el encuentro que el Paris Saint-Germain disputó anoche frente al Lorient.

Con todo listo en la parrilla de salida, Ferran Torres aguardará ahora el desenlace de una carrera histórica para cumplir con su cometido en la línea de meta y bajar el telón del Mundial en Cheste.