Gritos de dolor en 'Supervivientes': una despiadada tortuga ataca a María Jesús Ruiz

María Jesús Ruiz no ha comenzado con buen pie su participación en la nueva edición de Supervivientes. Unas horas después de llegar a Honduras sufrió el ataque de una especie autóctona de la zona: una tortuga con malas pulgas que le mordió sin piedad en el brazo.

Mientras la exmodelo mantenía una charla con Saray Montoya, otra de las concursantes, tumbada en una hamaca, el cantante Francisco quiso gastarle una broma. Acercó a María Jesús una tortuga que sostenía en sus manos con la intención de asustarle. Parece que el reptil no estaba demasiado contento en las manos de Francisco y no dudó en morder el brazo de la modelo. Si no era lo suficientemente surrealista el momento, el cantante se dispuso a sacar usando su boca el veneno que pensaba que le había inoculado el reptil.

Una broma que, en principio, no gustó a la concursante pero que finalmente, quedó en una divertida anécdota. La tortuga, eso sí, dejó en carne viva unos centímetros del brazo de María Jesús. La modelo tuvo que colocarse una venda para evitar que la herida se le infectase.