La casa familiar de los Preysler en Puerta de Hierro (Madrid) fue el escenario en el que Tamara Falcó, hija deIsabel Preysler y Carlos Falcó, ofreció una de sus entrevistas más personales en la edición de Mi casa es la tuya de este viernes.

Acompañada por su perra Jacinta, recordó su infancia y cómo le afectó la separación de sus padres. "De pequeña pasaba mucho tiempo con la persona que nos cuidaba porque mis padres tenían mucha actividad social. Cuando mis padres se separaron me volví una malcriada, una materialista, tenía todo lo que quería. Esa era yo. De esa época en la que mis padres se separaron, solo me acuerdo de la soledad. Tenía la idea de que mis padres iban a volver a estar juntos sí o sí ".

La joven desveló cómo es actualmente la relación con su madre y hablará también de Mario Vargas Llosa."Digamos que mami no se arregla mucho los sábados, pero de repente un día salió con los tacones puestos y súper arreglada y nos dijo que venía un amigo que se llamaba Mario. Ya... un amigo. Le dije a mi hermana que aquí había tomate, aunque Ana no se lo creía hasta que salió en la portada del Hola. A mí el tomate me lo desveló el que mi madre ya no saliera en camisón los sábados" Además, comentó la conexión especial que, a pesar de la distancia, tiene con Chabeli, Julio José, Enrique y Ana.

Durante la entrevista, Tamara contó cómo se produjo su conversión en la fe católica y lo que supuso para ella este cambio de vida, en el que incluso se planteó consagrarse como monja. "Todo empezó al ver una biblia iluminada en la Casa del libro. Cuando la leí y empecé a entenderlo todo me encantó".

Tras una charla repleta de curiosidades, Tamara y Bertín se trasladaron a la habitación de la entrevistada, en la que hablaron de su faceta como diseñadora y de la nueva línea de ropa que está creando. "Estoy diseñando mi propia línea de moday estoy trabajando con unas telas que ha traído mi madre de Estados Unidos",

Además, haciendo gala de su naturalidad habló sobre sus parejas sentimentales y la buena relación que tiene con sus ex suegros. Confesó a Bertín que en ocasiones se ha sentido traicionada por su familia: "Tuve una crisis y todos se pusieron en mi contra. Sois todos unos traidores. Mi primo ha ido a la boda de mi ex, mi abuela quería quedar con él. Todos siguen pensando en quedar con él. Yo pensaba pero, ¿vosotros de qué lado estáis? ¡Qué sois mi familia!. Me tuve que confesar porque me peleé con mi abuela", concluyó entre risas.