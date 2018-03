Katy Perry, muy criticada por robar un beso a un joven en 'American Idol'

Benjamin Glaze, un joven de Oklahoma, se mostró visiblemente molesto cuando Katy Perry, de 33 años, lo sorprendió al darle un beso en la boca. Él participaba en el programa de televisión que busca talentos musicales AmericanIdol; ella era uno de los jueces y resulta, que era el primer beso en la vida del joven.

Todo empezó cuando tras la actuación de Benjamin, el cantante country Luke Bryan, otro juez del show, le hizo una pregunta con una frase extraída de una de las canciones más famosas de Perry, I Kissed a Girl: "¿Has besado a una chica y te ha gustado?", preguntó Bryan. Glaze sonrió y aseguró que nunca había tenido novia. Perry pidió al joven que se acercase a la mesa del jurado, donde estaba también el cantante LionelRichie, y lo invitó a darle un beso, que él le puso la mejilla. Ella giró el rostro besándolo en la boca.

El chico ha hablado esta semana y ha confirmado lo que muchos sospechaban: que no le gustó besar a Katy Perry. En una conversación con The New York Times, el joven afirmó que "fue un poco incómodo porque siempre había querido reservar ese primer beso para una chica que fuese especial. Crecí en una familia muy conservadora y me sentí incómodo de inmediato. Quería que mi primer beso fuese especial", respondió.

El beso de Perry desató una ola de comentarios en las redes sociales. Algunos la acusaron de acoso sexual en medio del auge del movimiento #MeToo que nació del escándalo del productor de cine HarveyWeinstein: "No creo haber sido acosado sexualmente por Katy Perry y estoy agradecido por los comentarios y críticas de los jueces. Me sentí incómodo en el sentido de que nunca antes había sido besado y no lo esperaba", añadió. "¡Mi principal objetivo es llegar a la gente a través del amor universal de la música y no causar líos o generar ira contra nadie o sobre ninguna situación!", aseguró el protagonista.