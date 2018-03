Sorpresa mayúscula para los espectadores de Supervivientes al enterarse de que Maite Galdeano no se encargará de defender a su hija Sofía Suescun en los diversos platós de Telecinco. Todo se debe a una grave enfermedad que no le permite salir de casa como ella misma ha contado en las redes sociales.

En su mensaje, se mostró muy segura de las capacidades de su hija en el concurso: "Lo que menos voy a hacer es apurarme cuando vea que está sufriendo porque la he educado rectamente y lo tiene que demostrar". También comentó su ausencia en los platós: "Lo siento mucho chicos, fans (...) Tengo que daros una mala noticia. Estando en las circunstancias que estoy, de momento, no voy a ir a plató a defender a mi hija, lo que más quiero en el mundo entero. Os adelanto que irá su hermano Cristian. Lo va a hacer bien, va a intentarlo por lo menos. Para mi es un crío, pero bueno, siempre digo el crío. Es un chico muy tímido, no tiene nada que ver conmigo. Pero por tímido que sea, la va a tener que defender y va a tener que soltarse a hablar. Lo pasará mal el primer día pero espero que los siguientes esté más cómo y así también le podáis conocer", comentó durante una entrevista a A la caza del kiwi.

Al parecer la ex gran hermana no pasa por su mejor momento debido a los graves problemas de salud que está atravesando: "Estoy muy enferma", comentó hace poco en las redes. "Tengo la fibromialgia más grande del mundo, hernias a nivel lumbar y cervical. Además, me han diagnosticado depresión". Unas dolencias que no le permiten llevar una vida con normalidad.