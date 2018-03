Leticia Sabater vivió en Supervivientes: Conexión Honduras su humillación definitiva. La presentadora, conocida por su estrafalario sentido del humor, acudió al plató de Telecinco para comentar los avances de los concursantes en Honduras, pero lo que ocurrió durante la retransmisión superó todo lo vivido hasta entonces por la cantante de "La salchipapa".

Como era de esperar, hubo una discusión, esta vez entre Letizia y la no menos polémica Alba Carrillo, que fue creciendo hasta explotar a gritos. Otro colaborador, el igualmente conocido Nacho Montes, con quien Leticia había discutido también a colación de su apoyo al participante Logan, decidió levantarse y tirar de las trenzas a Letizia, revelando que se trataba de una peluca. Ella se levantó exaltada gritando que "esto no lo permito, no tiene gracia".

A continuación, Sabater abandonó el plató muy dolida y casi entre lágrimas. La presentadora Sandra Barneda abroncó a Montes, que insinuó más tarde que todo podía haber sido pactado. "Por favor, que alguien le ponga la peluca y un aplauso para Leticia Sabater", dijo la presentadora.