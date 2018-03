El polígrafo desvela que Carlos Lozano ha sido infiel a Miriam Saavedra

Carlos Lozano se sentó en el polígrafo de Sábado Deluxe para hablar supuestamente de su desaparición del pasado fin de semana, que duró desde el jueves por la tarde hasta el sábado por la mañana. Pero lo cierto es que Carlos habló de temas como el posible matrimonio con su novia, Miriam Saavedra, las pocas ganas que tiene de volver a tener hijos, o la dignidad de Mila Ximénez.

Una de las preguntas que se le formularon al invitado es si cree que tiene más dignidad que Mila, a lo que éste respondió que no, pero el polígrafo aseguraba que mentía. A continuación, Mila abandonó el plató. "Yo vengo aquí a trabajar, no a que se cuestione si tengo dignidad o no tengo dignidad", dijo enfadada con la dirección del programa y abandonó el plató sin regresar en toda la noche. Jorge Javier asumió, tras esto, su parte de culpa por haber formulado la pregunta.

Pero es que Mila Ximénez no fue la única en enfadarse en el programa del sábado. Belén Esteban tuvo también un encontronazo con Carlos Lozano porque él la conoce y sabe pincharla, según ha dicho la princesa del pueblo.

El entrevistado comentó que le habría gustado acostarse con Terelu Campos en su momento, cuando trabajaban juntos, diciendo la verdad según el polígrafo de Conchita.

Carlos Lozano aseguró también que ha recibido regalos después de mantener relaciones sexuales, pero que no ha sido que los haya recibido por mantenerlas, sino que él a veces ha tenido relaciones y luego, por sorpresa, le han hecho regalos.

Le preguntó Jorge Javier sobre una posible segunda paternidad y él aseguraba que no quiere tener hijos con Miriam y que ésta no le ha pedido matrimonio, pero sí le ha comentado sus ganas de casarse con él.

Miriam Saavedra intentó llamar a Carlos Lozano pero éste no contestó, así que llamó a Lydia Lozano para aclarar que ella nunca le ha pedido matrimonio y que eso no es así. La comunicación se cortó y no pudo explicarse correctamente.

Una de las últimas preguntas que le hicieron a Carlos fue: "¿Alguna vez le has sido infiel a Miriam?", a lo que él contestó: "No", pero Conchita aseguró que, según el polígrafo, el presentador había mentido, lo que tampoco sorprendió tanto en plató. El 'defensor del pueblo' aseguró que ya lo hablará con ella detenidamente pero que él mantiene que no. Lo peor fue cuando aseguró que se había planteado romper su relación con Miriam en los últimos meses, a ver cómo le explica todo esto Carlos a su chica...

Carlos Lozano, en definitiva, ha tenido para todos los colaboradores, haciéndoles comentarios como que "trabajar aquí os ha matado las neuronas" o "no aceptáis las críticas, vosotros podéis criticar a todo el mundo pero a vosotros no se os puede decir nada...". Además, transmitió la sensación de que estaba bastante molesto con los compañeros del programa por cómo lo tratan cuando se sienta allí como 'defensor del pueblo'.