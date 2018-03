Bertín Osborne se sincera: "Estuve en la cárcel"

No es un gran experto en montañismo, tiene vértigo y jamás se podía haber imaginado que su reto consistiría en intentar escalar una pared vertical en los Picos de Europa. Esta semana, Bertín Osborne se enfrentó a una de las aventuras más espectaculares de su vida al participar como invitado en Planeta Calleja, el programa de viajes de Jesús Calleja. El presentador de Mi casa es la tuya recorrió uno de los rincones más espectaculares de Castilla y León y montó por primera vez en kayak.

"Me has dado la vida. Si me dices, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti en la vida? Esto. Es una pasada", confesó el cantante y presentador de Mi casa es la tuya. Subido en el kayak navegó por las Hoces del Río Duratón, en Segovia. "No quiero pegarme el baño y estoy viendo que voy para el agua", advirtió divertido.

Aunque todo iba bien durante el trayecto, el vértigo pudo con él y finalmente se convirtió en el primer invitado que abandonó el programa tras negarse a cruzar un puente elevado: "Me niego, tengo vértigo", aseguró a pesar de los ánimos de Jesús Calleja para que probase "la terapia de choque".

Antes del trágico desenlace, Bertín Osborne se sinceró con Calleja y habló sobre sus años de juventud más loca: "Hubo una época de la que me arrepiento profundamente porque era un salvaje peligroso. A mí me metieron en la cárcel", confesó. Una revelación que sorprendió al entrevistador que se interesó por saber más de la historia. "No era la cárcel, cárcel, fue una detención preventiva de 72 horas", aclaró. "La gente que me conoce sabe que no soy nada golfo, pero me importa un carajo. Una cosa es tener alguna actitud en un momento dado y otra es serlo por definición, y no lo soy", continuó.