La curiosa proposición de Laura Pausini a Pablo Motos

La italiana Laura Pausini está de visita en España para promocionar su nuevo álbum de estudio Hazte Sentir y aprovechó para visitar el plató de El Hormiguero de Antena 3. La cantante realizó este lunes su décima visita al plató de Pablo Motos convirtiéndose en una de las artistas que más veces ha pasado por él. La complicidad entre la italiana y el presentador fue más que evidente, dedicándose piropos, besos y abrazos durante todo el programa.

"Nuestra relación es platónica", afirmó Motos sobre la cantante a la que llevaba un año sin ver. "El problema es que nuestra relación no avanza", continuó. "Mi primer single habla de darse cuenta de que estás con alguien que admiraba, pero no lo amas. Hay un hilo muy sutil entre el amor y la amistad… a veces no lo queremos reconocer porque tenemos miedo a quedarnos solos. ¿Te has dado cuenta de que la escribí por ti?", le contestó ella entre risas.

Durante su charla también hablaron sobre la nueva edición de Factor X que llegará próximamente a la parrilla de Telecinco y donde Laura Pausini ejercerá de jurado: "Me gustaría hacerlo en Italia", confesó. "¿Te vienes conmigo allí y lo hacemos juntos?", propuso al presentador. Él sin embargo confesó que tiene muchas dificultades con los idiomas.

Durante un momento de la noche, ambos declararon su afecto mutuo: "Cuando estamos juntos decimos muchas tonterías, para reírnos, pero a veces también es bonito decirnos cosas más profundas", comentó la cantante sobre Motos, al que besó y añadió: "Motos hace cosas que te divierten, pero también otras inteligente". Unas palabras que hicieron sonrojar al presentador.