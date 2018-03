'Supervivientes': El tonteo entre Sofía Suescun y Logan deja en ridículo a Alejandro Albalá

Ni una semana ha tardado Sofía Suescun en dudar de la relación con Alejandro Albalá. El tonteo con su compañero en Supervivientes Logan Sampedro cada vez va a más, y a su novio sólo le queda mirar las imágenes desde el plató mientras el resto de colaboradores del programa se burlan del trío amoroso. Son muchos los que nunca terminaron de creerse esa relación y la misma Sofía reconoce ahora que no tiene claro lo que siente por Alejandro. "A mi madre no le gusta Alejandro y chico que no le gusta a mi madre, chico con el que no estoy, comprobadísimo", dijo. La misma Maite Galdeano lo confirmó en una llamada telefónica: "Nunca me he creído que estuviera enamorado de mi hija", incluso le llamó "enganchafamosas".

En vez de decírselo a él antes de volar a Honduras, la navarra ha utilizado su estancia en la isla para desahogarse sobre su noviazgo. "No sé lo que siento por él, no sé lo que estaré pensando de aquí a una semana… A día de hoy a Alejandro le tengo mucho aprecio, mucho cariño, le quiero pero no siento que vaya a ser el amor de mi vida, estoy conociéndolo. No podría ni decir que es mi novio", dijo ella, dejando boquiabierto a todo el plató.

Quizá las dudas que le están entrando a Sofía en el programa tengan algo que ver con la presencia de Logan, porque han ido un paso más allá en su amistad especial y han dormido juntos, aunque no revueltos. Las inexplicables dudas de Sofía sobre lo que podría estar haciendo su novio fuera son tomadas por algunos como una excusa para hacer lo que quiera en Honduras. "Mucha gente me ha dicho ‘y si vuelve con Chabelita caerá muy bajo', porque pasar de estar conmigo a estar con Chabelita... Pues que la gente lo juzgue, porque si no a mí me llaman flipada", dijo en su vídeo de presentación.

Alejandro, aguantando el tipo desde plató

El papelón que Alejandro Albalá tiene encima acapara gran parte de la atención desde el plató de Telecinco. En la gala 1 empezó fuerte atacando a su ex Chabelita, pero no podía imaginar que el verdadero problema era otro. Albalá dejó entrever con sus palabras que quizás quien tiene que desconfiar es él. "Se cree el ladrón que todos son de su condición. Yo voy a seguir dando la cara por ella hasta que no vea diferente", dijo muy serio.

La tensión en fue en aumento y Oriana y el propio Alejandro se enzarzaron en una fuerte discusión en la que tuvo que intervenir Jorge Javier. "¡Cornudo, cornudo, cornudo… futuro cornudo!", le espetaba ella mientras él se metía con sus operaciones de cirugía estética.