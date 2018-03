Un concursante de 'Got Talent' sufre una fuerte caída y pierde el conocimiento

Se acerca la final de Got Talent y los nervios entre los finalistas están a flor de piel. El programa, que sigue siendo un éxito de audiencia, emitió esta semana su penúltima semifinal. El nivel de los concursantes es, a estas alturas, muy elevado y el jurado vivió momentos de verdadera tensión a la hora de emitir sus veredictos. La competición está ahora más afilada que nunca y los miembros del jurado han de luchar entre ellos para hacer prevalecer sus decisiones.

Esta semana, dejó un momento de tensión muy impactante cuando, durante los ensayos del grupo Granada Team, uno de sus integrantes hizo una pirueta y se golpeó en la cabeza contra el suelo. Al levantarse, había perdido el conocimiento y no recordaba dónde estaba ni qué día era. Debido al golpe, la organización de Got Talent decidió que no participarían en el concurso hasta que un médico realizara una revisión exhaustiva.

Finalmente, Santi Millán comunicó que el grupo realizaría su espectáculo y que todo había quedado en un susto. El concursante accidentado habló después sobre el percance: "Cuando dependemos de algo que no sea nuestro cuerpo o el suelo, es lo que pasa".