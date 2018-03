Comienza el drama en 'Supervivientes': primeras broncas y una amenaza de abandono

Llega la figura del asilvestrado a Supervivientes 2018. Mayte, Saray, Isabel y Melissa, fueron nominadas la semana pasada por sus respectivos compañeros del Lado Salvaje y del Lado Civilizado de la playa en la gala de estreno. Una de ellas conocería su destino durante la nueva entrega del concurso que Jorge Javier Vázquez conducirá en Telecinco, con la colaboración de Lara Álvarez desde Honduras.

La concursante menos votada de las cuatro fue Melissa que se convirtió en la primera expulsada de la edición y pasó a ser la ‘asilvestrada’ de la edición, que a partir de ahora vivirá en unas condiciones muy particulares en el mirador, un lugar situado en la frontera entre ambos lados de la playa. En él, no podrá hablar con sus compañeros, no podrá robar alimento ni utensilios y tendrá que mantenerse atada con una cadena, por lo que sus movimientos por la isla serán limitados.

Además, el programa desveló a Alberto Isla y a Logan Sampedro lo que les depararía el hecho de haber sido los más votados por sus compañeros en la consulta realizada en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ sobre quiénes serían sus compañeros preferidos para convivir en una isla desierta. Ambos, se vieron obligados a pasar al equipo contrario y a partir de ahora, tendrán que vivir en un nuevo grupo.

Por otro lado, ambos equipos volvieron a pugnar por conseguir la mejor localización para los próximos días a través de un emocionante juego del que salió victorioso el equipo de Sofía Suescun y Francisco, que una semana más, volverán a vivir en el Lado Civilizado.

Por otro lado, el grupo que convive en el Lado Salvaje ha comenzado a vivir los primeros momentos de tensión debido a la mala relación que existe entre Saray con Mayte Zaldívar, su novio Fernando y Alberto Isla. Unas rencillas que se hicieron evidentes durante una excursión en la que la pareja de Chabelita y Saray se enzarzaron en una agria discusión en la que ella le acusó de ser un "mantenido de su mujer" y él la califico de "barriobajera". "Verguenza te tenía que dar", le recriminó Saray, a lo que Alberto Isla contesto: "Aquí se viene a sobrevivir, no a faltar al respeto y buscar enfrentamientos tontos". "Así pasa, que no te quiere la suegra ni confitado en oro", contestó la concursante.

Tras el desagradable desencuentro, Saray amenazó con abandonar el concurso entre lágrimas. Tras ser la primera salvada de la nominación por los espectadores, la concursante anunció que no "podía más": "Lo siento, me voy. No puedo estar más tiempo sin mis niña. Lo siento mucho", dijo entre sollozos. "No te lo voy a permitir", le contestó Jorge Javier que tuvo que permitir que una de sus hijas y su marido entrasen en directo para hablar con ella y consiguieron calmar a la concursante, que de momento, seguirá en la isla.