Alejandro Albalá abandona humillado el plató de 'Supervivientes'

Alejandro Albalá no puede más. El tonteo y las dudas de su novia Sofía Suescun con Logan Sampedro son cada día más humillantes, pero las imágenes que el programa emitió en la noche del domingo agotaron su paciencia. "Vengo con ganas de defenderla, pero es que es un vídeo tras otro. Aquí hago el tonto, porque cada día que vengo son todo golpes", dijo claramente ofendido.

Y es que Sofía ya no esconde su interés por Logan y tampoco se corta al hablar de sus "sentimientos". Es como si le conociera de hace tiempo. Me dan ganas de abrazarle, darle besos. Pero no quiero confundirme, no sé si es rollo amigo o algo más. Estoy con un cacao", le confesó a Isabel.

Han pasado 10 días en Honduras pero la ganadora de Gran Hermano 16 empezó a tener dudas de su relación desde el principio. "Fuera no sé ni cómo están las cosas, lo que me voy a encontrar. No me preocupo, pero no me gustaría perder la relación. No sé describir lo que siento, pero bueno, ahora me conformo con verlo un poco cada día a través de la valla, hablar un poco". Estas palabras terminaron por hundir a Albalá, que decidió salir del plató de Telecinco.

Chabelita con la reacción de Albala es Twitter #ConexiónHonduras2 pic.twitter.com/W8U2F8Qt0d — Sr.Amargado de Raoul 🐺🌪 (@SrAmargadoGH) March 25, 2018

Sandra Barneda trató de hacer tiempo hasta que volviera asegurando que se encontraba en shock y no se lo esperaba. "Estoy ya un poco cansado de todo esto. No me manda ningún mensaje de apoyo. Estoy tragando y tragando porque vengo aquí a defenderla. Nadie se pone de mi lado en este tema. Estoy cansado.Tengo que tomar una decisión sobre este tema. Porque vengo aquí y siempre es lo mismo".

El hermano de Sofía trató de tranquilizarle. "Mi hermana es muy sentimental. Pongo la mano en el fuego porque no va a hacer nada con este chico, porque tiene una relación fuera. Ahí todo se magnifica, pero creo que solo está con él porque le cuida, por eso se acerca a Logan. Es más, creo que él está utilizándola como estrategia". Y no es el único que piensa que se trata de un plan de Sofía para continuar en el programa, ahora tiene que convencer al público.