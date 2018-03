Alejandro Albalá rompe con Sofía Suescun en directo

El peligroso acercamiento de Sofía Suescun con Logan, su compañero de Supervivientes, han terminado por agotar la paciencia de su novio Alejandro Albalá con el que mantiene una relación sentimental desde hace tres meses. Parece que el amor de la ex gran hermana se ha desvanecido y ahora solo tiene ojos para su compañero míster España. Este martes, durante la gala de Superviviente: tierra de nadie, y tal y como adelantó Kiko Hernández en Sálvame, Alejandro Albalá cortó su relación con Sofía en directo, con Jorge Javier Vázquez como testigo.

Desde que empezó la relación entre ellos, la sombra del montaje les ha perseguido y finalmente, la presión del concurso ha hecho que la pareja no haya podido superar los continuos comentarios. El paso de la mañana por el reality ha despertado una nueva pasión provocando el hartazgo de Albalá: "Esto ya me cansa, me duele que no me haya mandado ningún mensaje. Hasta día de hoy he dado la cara como he podido, defendiendo incluso lo indefendible. Esto ya de 'Te quiero, te como' no lo soporto", afirmó Albalá muy apenado en Tierra de nadie, y aclaró: "Me desligo de la defensa directa de ella y yo creo que a día de hoy, mi relación con Sofía ha terminado".

Todo ello sucedía después de ver unas imágenes en las que la concursante se mostró muy cariñosa con Logan en su reencuentro, tras haber estado unos días apartada de su grupo de compañeros. Y en las que aseguró que Albalá no es el hombre de su vida:"Estoy con él porque es una etapa en la que ha estado ahí para mí. Pero solo llevábamos tres meses, nos estamos conociendo". "Ya está bien. Es una tras otra y tras otra. Cómo no voy a dejarla", sentenció Alejandro tras ver el vídeo.