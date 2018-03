El actor y director Sean Penn encadena tantas polémicas como películas. Este vez ha sucedido lo primero, y a colación de una entrevista en el conocido programa nocturno de la CBS con Stephen Colbert, al que el protagonista de Pena de muerte y Mystic River se presentó drogado y bastante orgulloso de estarlo.

Con la mirada perdida, despeinado y visiblemente perjudicado, Sean Penn acudió a presentar su novela Bob Honey Who Just Do Stuff, que ha recibido un importante varapalo de la crítica literaria. Y se justificó en un momento dado asegurando que había tenido que tomar Ambien "para poder dormir después de un vuelo nocturno".

Tal y como ha señalado la prensa, el Ambien es un medicamento similar al que se encontró en el organismo de su hermano Chris Penn, muerto por sobredosis cuando encontraron su cadaver en 2006.

"¿Cómo podemos diferencial al Sean Penn que ha tomado Ambien del que no?", le inquirió el presentador de Late Night. Incapaz de dar una respuesta, Sean Penn sonrió, sacó un pitillo del bolsillo y lo encendió.

"Por favor, no sigas fumando. A mí no me importa. Mis padres fumaban cuando yo era un niño y lo asocio con recuerdos felices, pero queremos tenerte por aquí durante tanto tiempo como sea posible, y esas cosas son malas". "Aporta seguridad laboral a los oncólogos", fue la lacónica respuesta de Penn.

El actor también habló con sinceridad de su ex, la también actriz Robin Wright. "No hablamos a menudo, no nos llevamos demasiado bien. Tenemos relaciones separadas con nuestros hijos llegados a este punto, y es mejor así porque ellos ya toman sus propias decisiones.

Durante el resto de la entrevista, Penn manifestó su desgana por continuar actuando, algo que ya había dejado caer en anteriores ocasiones. "Lo mejor que un actor puede aportarle a cualquier proyecto es saber trabajar con el resto del elenco. Y lo cierto es que a mí cada vez me gusta menos interactuar con los demás".