Sofía Suescun se ha convertido –con el permiso de Saray Montoya- en la concursante más polémica de Supervivientes 2018. Se intuía que la ex de Gran Hermano prometía broncas, ya que tendría que convivir con el novio de la expareja de su chico, Alberto Isla, y, como era de esperar, no han tardado en saltar chispas.

Tras discutir con Isla, Suescun conversó con María Lapiedra sobre la relación del primero con Isa Pantoja, Chabelita. "Hombre, la chica da penilla. Yo creo que los chicos se le acercan sólo por el interés. Tú y yo porque estamos buenillas, pero ella, igual con la luz apagada... Como haya algún reflejo y veas que es ella…", decía, entre risas, la exconcursante de GH.

El conductor del programa, Jorge Javier Vázquez, abroncó a Suescun: "No se puede tolerar una conversación así. Si quieres pedir perdón, es el momento". También tuvo palabras para la exactriz porno: "Tus silencios te han hecho cómplice".

Finalmente, Suescun pasó por el aro: "No me han gustado mis palabras. Lo siento si le he hecho daño".