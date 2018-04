El programa de Conexión Honduras de este lunes estuvo cargado de novedades y dos sonadas decepciones en forma de abandonos que, a buen seguro, traerán repercusiones a los causantes.

Uno de los protagonistas fue Adrián Rodríguez. Abatido tras no lograr ganar el duelo para hacerse con una hamburguesa, el catalán decidió comunicar su decisión de abandonar el programa, algo que sin duda sorprendió a todos. Adrián aseguró que estaba sufriendo mucha ansiedad y que estaba pasándolo verdaderamente mal por el hambre, por lo que había decidido que la mejor decisión sería volver a España.

Abraham García, gran amigo del actor y ganador de una de las ediciones pasadas de Supervivientes, habló con Adrián en directo para animarle a que no tirase la toalla, pero el concursante estaba muy seguro de su decisión y decidió abandonar en ese mismo momento.

Tras esta baja, Saray quiso confirmar lo que llevaba anunciando desde hace unos días. La concursante hizo amago de abandonar también el programa también ese mismo día a pesar de las súplicas de su hija en un mensaje de voz en el que pedía a su madre que continuase en Supervivientes hasta la final para poder alzarse con el premio.

Al principio, nada más pudo hacerse para convencer a Saray de que debía aguantar y decidió irse en la barca de los abandonos. No fue hasta mediodía del día siguiente que la concursante se echó atrás, dejando en uno -el de Rodríguez- el abandono confirmado, quizá tras constatar las amenazas de la organización.

Y es que, tras esta baja confirmada y la que a punto estuvo de tener lugar, tanto Lara Álvarez como Sandra Barneda quisieron dar la enhorabuena al resto de participantes por estar aguantando las malas condiciones, y les quisieron hacer ver que la decisión de abandonar el programa no es la correcta.

De esta forma, tanto Saray como Adrián tendrán una penalización económica por abandonar Supervivientes, ya que firman un contrato antes de viajar a la isla a la que van siendo completamente conscientes de las duras condiciones del reality.

El triángulo Albalá



Está claro que Conexión Honduras no dejó indiferente a nadie. Sandra Barneda recordó también la noticia de que Alejandro Albalá pondría rumbo a Honduras para mantener una conversación en directo con Sofía Suescun, donde le comunicará su meditada decisión de terminar con la relación tras las continuas imágenes y conversaciones de la navarra con Logan, donde parece que Albalá le importa lo más mínimo y está empezando a sentir algo por su compañero.

Alejandro se mostró muy decidido con la noticia ya que no aguanta ni un segundo más viendo como Sofía no deja de tontear con Logan. El principal miedo de la hija de la tonadillera es que Sofía crea el motivo por el que Alejandro ha decidido poner fin a su relación es porque en estos días pueda haber pasado algo entre ella y Albalá, lo que confundiría mucho a Alberto y podría desestabilizarle emocionalmente: "Estoy segura de que si no voy, Sofía va a creer que Alejandro ha vuelto conmigo. Eso es lo que a mí me deja intranquila".

Por este motivo, poco después y tras mucha indecisión, Isa Pantoja confirmó que ella también viajará a Honduras para tener una conversación con Alberto Isla donde podrá aclararle que todo está bien en su relación y mostrarle todo su apoyo.

De esta forma, Alejandro Albalá y Chabelita viajarán juntos a Honduras el próximo miércoles y tendrán que compartir viaje en avión y hotel recién separados, puesto que este martes tienen una cita en los juzgados para firmar definitivamente su divorcio. Parece ser que la relación entre ambos es mejor de la que nos creemos porque a ninguno de los dos les ha importado demasiado viajar juntos para reencontrarse con sus actuales parejas.