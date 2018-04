La doble crisis de María Lapiedra en Honduras

María Lapiedra continúa su andadura en Honduras pese a las grandes dificultades que se le están presentando en el reality de supervivencia. La falta de comida agravado por su condición de vegetariana, el frío, discusiones y por si fuera poco problemas de salud, María está pasando por uno de los momentos más extremos de su vida.

"Se me ha encapsulado algo en el labio. Me han dicho que me lo tienen que sacar pero aquí no, cuando regrese a España. Me duele mucho". Pero esto no sería lo único, pues la participante siente que "es un rollo ser yo misma" porque confiesa que "no se encuentra" y le da pena que maten a peces.

Su exmarido disfruta de las niñas

Pero al contrario que la superviviente, su exmarido y padre de sus dos hijas, Mark Hamilton, con quien firmó los papeles del divorcio poco antes de viajar a Los Cayos, está disfrutando todo lo que puede de las niñas de ambos.

Mark está disfrutando al máximo de sus dos hijas, Martina y Carlota, ahora que su madre no está y en estas vacaciones de Semana Santa se les ha podido ver pasándolo fenomenal en una experiencia única. Que ella se tira del helicóptero al mar en Honduras, pues ellos han querido también volar. Seguro que a la ahora novia de Gustavo González le había venido fenomenal una clase así.

De modo que Mark y su hija mayor han vivido en sus propias carnes la experiencia de volar. Estos días se les ha podido ver en el Túnel del Viento de Empuriabrava, mientras la pequeña observaba desde fuera porque aún no tiene edad para hacerlo. Equipados con casco, gafas de protección y un mono para facilitar el vuelo disfrutaron de la experiencia.

Mientras María Lapiedra, en la distancia, se derrumba cada vez que habla de sus hijas en la isla, las pequeñas han vivido un plan de lo más divertido con su padre Mark, quien no confía en la relación que su exmujer mantiene con Gustavo González.