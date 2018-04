Jorge Rubio, marido de Saray de 'Supervivientes', era el copiloto en el atropello de Farruquito

A las polémicas de Saray Montoya en Supervivientes se añade otra que puede enturbiar todavía más la imagen de la concursante. Tal y como desveló Sálvame, su marido, Jorge Rubio alias "El Canastero", viajaba como copiloto en el trágico atropello que se cobró la vida de Benjamín Olalla.

El suceso tuvo lugar en septiembre de 2003, cuando el BMW conducido por el cantaor -que conducía haciendo zig zag y a más del doble de la velocidad permitida- atropelló al joven mecánico de 35 años. Ni Farruquito ni Jorge Rubio bajaron del vehículo para ayudar a la víctima, que acabaría falleciendo unas horas más tarde en el hospital Virgen del Rocío.

Farruquito fue detenido en marzo del año siguiente y condenado a tres años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. Jorge Rubio, marido de Saray, fue juzgado por encubrimiento y absuelto por la Justicia tras recurrir la sentencia, al no haber provocado el accidente.

Hoy, pese a haber sido como hermanos, no se hablan ni mantienen relación... pero no por este trágico tema, sino por "enfados entre familia" en los que no quiso profundizar.

Saray es prima hermana del Farruquito y Jorge se consideraba su compadre. "Veo esas imágenes y me pongo nervioso. No he superado esas imágenes (...) No quiero hablar de ese tema porque es doloroso. No sé si habéis ido por la carretera y se ha cruzado un conejo. Pues imaginad una persona", dijo el propio copiloto a Paz Padilla en Telecinco.

Aseguró también no haber podido superar el "porrazo", palabra que fue rápidamente corregida por Paz Padilla, que señaló que fue un "atropello". "Hay cosas en la vida que no se pueden rectificar, palabras de consuelo ya se han dicho todas, lo sentimos mucho", dijo al respecto "El Canastero".