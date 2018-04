La ruin argentina Romina Malaspina provoca la expulsión de Saray tras una pelea salvaje

Saray quiso a última hora retroceder al pasado, pero ya era demasiado tarde. La gala del jueves de Supervivientes comenzó con un primerísimo primer plano de terrible y dramático arrepentimiento, el de la Gipsy King Saray Montoya, que sin duda restó atención a las nominaciones de Sofía, Raquel y María para ir al mirador (les anticipamos que le tocó a Lapiedra) y el anticipado reencuentro de Isa Pantoja y Alejandro con sus respectivas parejas en Honduras.

Pero, ¿qué pasó en la isla de Honduras para tener semejante comienzo, con una expulsión disciplinaria por parte de la organización y no por los votos del público? La noche del jueves fue fuerte, muy fuerte, pero como mandan los cánones del buen suspense, sus responsables durante un buen rato el motivo: una enorme bronca que derivaría en la inmediata expulsión de la prima de Farruquito.

Todo empezó la noche del miércoles en la playa… O mejor, todo comenzó con una mujer, Romina Malaspina, y el guapo oficial de la edición, Logan. "Hubo una discusión que traspasó la línea y el programa decidió apartar a Saray", explicó un severo Jorge Javier Vázquez después de la conexión con la expulsada y ante la desesperada mirada del marido de ella, El Canastero, en plató junto al presentador.

Romina, a la derecha, durante una de las pruebas | Telecinco

La explosiva argentina, azote de Raquel Mosquera curtida en horas y horas de sensuales realitys argentinos, tendió una trampa a Montoya y ésta mordió el anzuelo. Y cómo lo mordió, con ganas. Romina aseguró que el marido de Raquel –al fin y al cabo, principal aliada de Saray- se acostaba con otras durante su estancia en la isla y que además estaba "loca", provocando las lágrimas y desesperación de la peluquera, totalmente destrozada ante la impasible argentina. Las imágenes del rifirrafe con ambas y, sobre todo, Saray, serían tan fuertes que bien entrada la gala todavía no se habían emitido.

Lo peor de todo es la mentira y la confusión, la única voluntad de la concursante de sacar de quicio a sus rivales. "Me agarró del pelo y me arrastró tres metros y me llenó el pecho de patadas", dijo Romina sobre la agresión de Saray. Pero ni eso era verdad. "Estás mintiendo, no sigas por ahí", cortó Jorge Javier, que antes desveló que Romina se había puesto junto a Logan un límite de tres días para que Saray la agrediera antes de la gala. "Eres una concursante nefasta", espetó Jorge Javier, y todavía hubo más: "No tolero que una concursante se proponga provocar a otra para que la expulsen, y Logan, tu silencio es cómplice", remató el presentador hacia el bello cantante y actor.

Isa y Alejandro, de vuelta a la isla | Telecinco

Tan violento fue que el asunto ocultó el drama de Alejandro y Chabelita, que tras divorciarse partieron para Honduras para aclarar las cosas con sus nuevas parejas, Alberto Isla y Sofía Suescun. "Hemos tenido un viaje muy divertido y a ver si nos separáis un poquito, la veo más que cuando éramos novios", dijo un Albalá mucho más suelto que antes de ayer, cuando era el flamante marido de la hija de la Pantoja.