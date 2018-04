Rafa Mora y Terelu Campos, enfrentados: "Eres una clasista"

Este miércoles se vivió un tenso duelo entre Terelu Campos y Rafa Mora. Todo comenzó durante un debate sobre el polémico cumpleaños que la colaboradora ha organizado por el dieciocho cumpleaños de su hija Alejandra Rubio, que tendrá lugar este jueves en una discoteca madrileña.

Días antes, Rafa Mora había asegurado que la hija de la colaboradora estaría dispuesta a todo para entrar al mundo de la televisión. Terelu se enfrentó al colaborador y éste la tildó de "clasista" y "altiva". "Ni un segundo más de gloria a mi costa, querido. Ahora vas a saber lo que es el clasismo", contestó la hija de María Teresa Campos. "Tú ayer me quisiste desacreditar, me quisiste dejar de mentiroso delante de toda España. A mí nunca me han pillado en un renuncio, y a ti te han pillado en unos cuantos", dijo Rafa Mora.

"Lo que te quise desacreditar fue cuando dijiste que mi hija quiere ir a un reality show como Supervivientes o a MYHYV. Ahí es donde dije 'me parto de risa'", contestó Terelu. "Aquí somos todos muy largos, y yo sé de tu táctica desde hace mucho tiempo". Rafa Mora volvió a la carga asegurando que su compañera le "ha hecho muchos feos". "Es algo que no viene de ahora. No sé realmente qué te he hecho para que tú me trates así. Siempre me intentas dejar mal, como que soy un mindundi, el último que ha llegado a la fila", dijo.