Una revelación de Sofía Suescun podría terminar con la expulsión de Francisco

La relación entre Sofía Suescun y el cantante Francisco no está atravesando su mejor momento en Supervivientes 2018. Aunque desde el principio han chocado bastante, esta semana protagonizaron un encontronazo que terminó con una advertencia de la ex gran hermana al veterano cantante: "Si cuento algo que dices de las mujeres, te expulsan de forma disciplinaria".

Cuando ambos se encontraban hablando sobre las manías de Francisco, como sus ronquidos, o hacer sus necesidades cerca de sus compañeros cuando duermen y que terminó con Sofía explotando: "Que sepas que sigues aquí porque yo quiero. Que puedo decir algo por lo que te expulsarían de forma disciplinaria. No lo voy a hacer porque no va conmigo. Pero eres despreciable".

"Te jode que esté pescando peces", le dijo el cantante. "A ti sí que te jode que yo esté tomando el sol y la gente no me expulse. ¿Quieres que te recuerde lo que has dicho de las mujeres? Te doy un aplauso por haber pescado, pero eres un ser despreciable. Seguiré tomando el sol, porque tengo que estar espectacular y me encanta que te joda", contestó ella.

"Le dijo a Isabel feminazi, Le dijo 'bollera de mierda'. Le dijo 'bollera de esas malas'. ¡Ay, si España supiera lo que este hombre ha dicho de las mujeres!", se le oyó comentar a Sofía a María Lapiedra en uno de los vídeos que emitieron posteriormente. Por su parte, Francisco le recriminó que dejase caer algo tan grave: "Eso es peor. Es peor que diga que he dicho algo muy grave y no lo diga, que lo deje en el aire, en incógnita, pero no se atreve. Es que no he dicho nada. Ya tomaría fuera las decisiones pertinentes".