Así fue la boda garífuna de Chabelita y Alberto Isla en 'Supervivientes'

La familia Pantoja está de enhorabuena. O al menos, eso suponemos. La pequeña del clan se ha casado (en directo, cómo no) con Alberto Isla, su novio y padre de su hijo Alberto Jr.

La pedida fue toda una sorpresa para la familia de Isabel Pantoja y para la propia audiencia de Supervivientes, ya que Alberto decidió hacerle la gran proposición a su novia al descubrir que había ido a visitarle a la isla.

Un promocionadísimo viaje que Chabelita acometió con su exmarido, Alejandro Albalá. La pareja, recién divorciada, se subió al avión para ir a hablar con, respectivamente, Alberto y Sofía Suescun, para actualizar el estado de sus relaciones.

Una boda celebrada por el rito garífuna, habitantes oriundos de Cayos Cochinos, sin ninguna validez legal y a la que Chabelita acudió con un bikini blanco cubierto por un vestido transparente. A Alberto la cosa le pilló por sorpresa, ya que creía que la chica había regresado a España tras su visita del jueves. Previamente le habían tapado los ojos, y lo primero que vio al quitarse la venda fue un cartón representando a la temida Isabel Pantoja: "Por lo menos me mandaría al carajo", dijo al respecto.

Otro instante de la boda | Telecinco

El enlace, al que asistieron los compañeros de Supervivientes de Alberto Isla -el cantante Francisco, quizá emocionado, se arrancó a cantar el "Ave María" de fondo- contó también con una llamada de apoyo de Kiko Rivera, que deseó a su hermana mucha suerte con la boda. "He tenido un día muy duro, pero no me podía perder la boda del año. Sabes que te quiero", dijo vía telefónica. Mientras todo esto ocurría, Sofía, la ex de Albalá, fue la única que no lo pasó bien durante el evento.

Mientras la pareja disfrutaba de su amor, el otro visitante de Supervivientes, Alejandro Albalá, sufrió una situación bien distinta. Lo que él había anticipado como un viaje a Honduras para romper su relación con Sofía Suescun, después del tonteo de esta con Logan, al final se convirtió en algo todavía más humillante.

El ya exmarido de Chabelita vio como su exmujer se prometía con Alberto Isla en el reality. Una situación de lo más peculiar pues, hace no demasiado tiempo, cuando Isa Pantoja concursó en Supervivientes, Alejandro fue a verla para darle todo su amor y cariño.

Pasada la sorpresa inicial, los Pantoja deben prepararse para este enlace que será el segundo para ambos cónyuges. Chabelita se ha divorciado ya de Alejandro Albalá y Alberto Isla vivió un fugaz matrimonio con Techi, ex de Kiko Rivera.