Laura Pausini, a Toñi Moreno: "A ti te gustan las mujeres, ¿no?"

Laura Pausini fue entrevistada este domingo en Viva la vida, el programa que Toñi Moreno presenta en Telecinco. La cantante italiana acudió para presentar su nuevo álbum, Hazte sentir, y para promocionar el programa Factor X, que se estrenará próximamente en el canal de Mediaset. Sin embargo, el interés del encuentro discurrió por otro camino muy diferente e inesperado.

Todo comenzó cuando Moreno preguntó a Pausini sobre Marco, el protagonista de una de sus canciones. Respuesta: "Está casado, tiene hijos. Somos muy amigos. Marco fue mi primer amor. Pero un día me pidió un beso con lengua y yo era muy pequeña. (…) Hablé con mi padre para decirle que creía que estaba embarazada".

La andaluza le dijo que se sentía identificada con ella, aunque con matices: "Ya me gustaría a mí cantar como tú, porque yo tengo un oído en cada sitio. Y tener los padres que tienes, tu niña, y el marido… Bueno, el marido…". Acto seguido, la cantante soltó, con total naturalidad, lo siguiente: "A ti te gustan las mujeres, ¿no?".

Moreno comenzó diciendo: "Te voy a contestar. ¿Qué te crees, que no voy a decir nada?". Y, para salir del paso, añadió: "A mí no me gustan las mujeres, a mí me gustas tú". Aunque Pausini se dio cuenta de que la pregunta había resultado incómoda, la presentadora le quitó importancia: "Ya me veo los titulares: 'Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno'".