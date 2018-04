Laura Pausini desvela lo que ocurrió tras su polémica entrevista con Toñi Moreno

Llega a Telecinco el talent musical de mayor éxito en la televisión mundial: Factor X. Con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias y un jurado formado por la estrella internacional de la música Laura Pausini; el presentador y publicista Risto Mejide; el presentador radiofónico Xavi Martínez; y el músico y productor musical Fernando Montesinos, la cadena emprenderá la búsqueda de un solista o grupo musical con una marcada personalidad, ese factor X que emociona al público y convierte en una verdadera estrella al artista que actúa sobre el escenario.

Chic asistió a la presentación de la vuelta de Factor X, donde tuvo la oportunidad de charlar con Laura Pausini sobre su participación en el show, la conciliación familiar y sobre su comentada entrevista con Toñi Moreno en la que le preguntó si le gustaban las mujeres.

Chic: ¿Qué tipo de aspirante buscas en Factor X?

Laura: Aquí busco un perfil muy diferente al de La Voz. Lo que me gusta tanto de La Voz es que no veo al concursante, solo escucho y siento mi piel. Aquí los veo y no debo buscar solamente la voz. En los casting he rechazado a gente que cantaba muy bien porque utilizaba mi instinto para buscar un carácter, el factor x de esa persona. Lo que le hace diferente. Quiero alguien que no se esconda detrás de una máscara, que sea tal cual es. Precisamente mi nuevo disco va de eso, por eso acepté participar en el concurso. Incluso hay gente que viene con sus propios temas, y eso no suele ser habitual verlo en televisión. Eso es lo que le hace diferente.

C: ¿Hay alguna historia personal que te haya emocionado especialmente?

L: Pues hay cinco o seis. Pero te voy a contar una de ellas: una chica vino y me recordó mucho a mí. También físicamente. Cuando empezó a cantar recordé mi vida y no fui capaz de controlar mis emociones y empecé a llorar. Ella venía muy insegura, muy enfadada, incomprendida por sus compañeros, porque no es perfecta. No sale con sus amigas porque quiere cantar. Además la historia con su padre era la historia de mi vida.

C: ¿Has renunciado a muchas cosas para llegar donde estás?

L: No es renunciar. Yo iba a cantar con mi padre a un restaurante en lugar de ir a una discoteca y era lo que me hacía feliz, por eso me recordó tanto a mí esta concursante. Yo empecé a cantar el día de mi octavo cumpleaños, y con dieciocho me llamaron para el Festival de la Canción de San Remo. Cuando gané, seguí estudiando antes de promocionar mi disco, si no, mi madre me mataba.

C: En una ocasión reconociste que sufriste bullying.

L: No es exactamente bullying, creo que esa es una palabra muy grande y seria. Pero durante mi infancia me tomaron mucho el pelo mis compañeros. Cuando gané San Remo todos querían ser mis mejores amigos. ¡Qué simpáticos! Sufrí un poco. Yo soy de un pueblo pequeñísimo donde todos son campesinos, mi padre era raro porque cantaba.

C: El disco, la gira, Factor X... ¿no te apetece tomarte unas vacaciones?

L: No me gusta aburrirme, me da taquicardia. Me he dado cuenta, especialmente durante este año, de que no soy capaz de pararme varios días y es un gran problema.

C: ¿Cómo consigues que tu hija lleve una vida estable?

L: Hasta ahora mis padres me ayudaron. Vivimos seis meses en Miami y seis meses en Roma. No pueden ser continuados. Cuando están de vacaciones en la escuela y yo estoy trabajando, esos días ella iba con mis padres todos los días con mis padres y yo la veía por la noche.

C: ¿Y tú cómo llevas cambiar de ciudad cada tres días?

L: Para mí es normal. Lo anormal es no viajar. Cuando me paro por tanto tiempo, aunque sean dos semanas en un mismo lugar, hablo a mi mánager y le digo: '"no está funcionando el disco ¿verdad? Porque no estoy viajando". Ella me tranquiliza y me dice: "No, es que ahora te toca promocionar Factor X y necesitas grabar ahí tres semanas. Estoy obsesionada con el trabajo. No sé gestionar los tiempos, me siento inquieta. Soy un culo inquieto. Me encanta España porque puedo usar este tipo de expresiones ¡En Italia no lo entienden coño! (risas).

C: ¿Y tu marido cómo lo lleva?

L: Está acostumbrado a la vida que llevo. Él es guitarrista, se lo robé a Eros Ramazoti. ¡No lo robé porque me gustara! Me enamoré después.

C: Tengo que preguntarte por tu comentada entrevista con Toñi Moreno... ¿Cómo lo viviste? ¿Te esperabas la reacción?

L: No, porque no conocía a Toñi. Solo me habían dicho que ella es muy amigable y que me abrazaría mucho. Yo pensé: "Pues muy bien, porque yo soy igual". Pero no sabía quién era. Después de una larga charla me dijo que yo tengo todo lo que ella quiere tener: un hijo, la voz y la carrera musical. Y después dijo: "Pero no, hay una cosa que no quiero tener tuya: tu marido". Y yo le pregunté que si le gustaban las mujeres, pero con naturalidad. Estábamos hablando de amor y ya que ella me dijo que no quería a mi marido siendo tan bello, por eso le pregunté (risas). Ella me dijo: "Sí, me gustas tú". Me pareció todo muy normal.

C: ¿Por qué tanto revuelo?

L: Pues no lo sé. Yo vi entre el público a señoras que me miraban raro. Entonces me di cuenta de que quizá había dicho algo raro. Pero mira, España es un lugar que admiro, porque es un país muy adelantado. Yo vengo de una tierra que sigue dividiendo heterosexuales de homosexuales y es algo que me parece realmente asqueroso de los seres humanos. Por eso preguntarle a Toñi eso, no me pareció tan escandaloso.

C: ¿Has hablado con Toñi fuera de cámaras?

L: Estoy muy contenta porque ella me ha dicho que está enamorada, que está feliz. No nos conocíamos antes y gracias a esto nos intercambiamos el número de teléfono y estoy en contacto con ella. Es raro que tras hacer una entrevista tenga ganas de ser amiga del entrevistador, y con ella me pasó. ¡Quiero ser su amiga! Me sentí muy cómoda. Teníamos planteados 20 minutos de entrevista y se alargó a casi una hora y media. Es algo que no pasa muy a menudo.

C: ¿Tienes otros proyectos entre manos?

L: He lanzado el disco nuevo que salió en marzo, la gira promocional. Esta semana termino la promoción en España y después me voy a Miami y de ahí a Brasil, a México, América y Sudamérica. Después vuelvo a Europa y comenzamos los directos de Factor X.