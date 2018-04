Burlas en 'Got Talent' a costa de Risto Mejide y su relación con Laura Escanes

El tercera temporada de Got Talent España llegó a su final este miércoles, otorgando la victoria al poeta César Brandon que se llevó a casa un premio de 25.000 euros y un coche. Una emocionante velada que nos dejó momentos tan divertidos como el protagonizado entre Santi Millán y Risto Mejide.

Mientras el programa preparaba una de las actuaciones de la noche, el presentador pidió a Jorge Javier Vázquez que dijese una palabras para entretener al público: "Pues que actúo la semana que viene, por si alguien no lo sabe. Ah, y que Laura Escanes saca libro". Enseguida, Risto tomó la palabra: "Eso es lo que iba a decir. Mañana. Se llama Piel de Letra. Laura Escanes, una chica que me han dicho que promete. No la conozco, pero se ve que vale", bromeó.

"Además es mona. Viéndola a ella, a mí el marido como que no me pega para nada", contraatacó Santi Millán. Un comentario que ha arrancado el aplauso del público y las risas del jurado: "¿Ah sí? ¿Por qué? Igual es porque es demasiado mayor", contestó Risto. Y el presentador remató: "No es por eso, ya te lo digo".

La poesía gana 'Got Talent'

César Brandon se convirtió en el ganador de la tercera edición de Got Talent España gracias a su poesía. La audiencia se enamoró de los versos del concursante dirigidos a su madre, que

no sabía que se encontraba en el plató para darle una sorpresa. "Viniendo de fuera, aprendiendo un idioma nuevo, teniéndolo todo en contra, sin ni siquiera un pueblo que te votase, has emocionado con tus palabras", le dijo Risto. A lo que Jorge Javier añadió: "Para que la gente diga que la poesía no puede cambiarte la vida..."