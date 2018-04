El preservativo de la discordia trae consecuencias en 'Supervivientes'

Las condiciones del lado salvaje son las más duras de Supervivientes ya que los concursantes tienen dificultades para dormir, pescar y cocinar. Esta semana, los habitantes de este lado de la playa sufrieron por no poder encender fuego, pero Sergio encontró un preservativo en su chaqueta con el que lograron prender la llama. ¿Cómo es posible que tuviera un profiláctico si están prohibidos para los salvajes?

La organización inició una investigación y fue durante la gala del jueves cuando Jorge Javier Vázquez puso en jaque al grupo entero para sacar la verdad a relucir. Poco a poco y cabizbajos fueron contando lo que ocurrió. "Se tiró un preservativo y lo recogí yo", reconoció Sergio, algo que todos sabían y se callaron hasta que les pillaron. "Dije que la idea era muy mala", añadió Francisco para tratar de lavarse las manos cuando se descubrió la trampa.

Sergio asumió el fallo exculpando a sus compañeros pero Francisco se desmarcó del asunto: "Ni Alberto ni yo participamos en el tema", aseguró a pesar de que habían comido gracias a ese fuego. Como castigo, fue el público el encargado de decidir sobre la continuidad del fuego en ese lado.

Sofía, la sufridora

Además de sufrir las condiciones de vida de una isla desierta, Sofía Suescun no para de recibir el bombardeo de la organización de Supervivientes. Tras su breve pero fallido flechazo por Logan Sampedro y que Alejandro Albalá la dejara en directo, la navarra ha vivido su peor semana desde que arrancara el concurso. Y es que el recién llegado a Honduras no es otro que su novio Hugo Paz, el hombre que le rompió el corazón cuando se destapó que le fue infiel después de un año de relación.

Cuando Hugo se acercó a la playa, Sofía no podía creer lo que estaba viendo. "Todo me pasa a mí. No es justo, este tío me ha hecho daño", dijo entre lágrimas mientras Raquel Mosquera trataba de consolarla. A pesar del disgusto, Suescun fue la primera nominada en salvarse, lo que le dio fuerzas para seguir con el concurso, de momento.