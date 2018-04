Alfred y Amaia: el amor, Eurovisión y una noche mágica

Cuentan que el flechazo fue instantáneo, como en la canción de Mecano, pero ellos no iban a una fiesta ni se colaron en ella. Iban a apostar por sus sueños. Unos sueños que les iban a hacer convertir en realidad algo inimaginable. Aquel 23 de octubre, cuando entraron en la academia de Operación Triunfo, Alfred y Amaia sintieron un feeling irresistible. Ya nada les podía parar.

Dicen que fue cuando interpretaron City of Stars de la grandísima banda sonora de La La land, apenas tres semanas después de entrar, cuando se dieron cuenta de sus sentimientos. Exactamente en la gala número 3, la que se celebró el 13 de noviembre. Ese fue el día en que la magia saltó, la noche en la que todo se volvió del revés en el cuerpo de los dos. Así surgió un amor que nos va a hacer sentir unos nervios muy lícitos el próximo 12 de mayo cuando los dos salgan a defender Tu canción en el Altice Arena de Lisboa, el fastuoso recinto que ha elegido la organización del Festival de Eurovisión para esta edición de 2018.

A partir de aquella mágica gala España se volcó con la pareja, no oficial durante mucho tiempo; totalmente confirmada el día en que Alfred en la última gala del concurso, rompiendo cualquier protocolo televisivo (recuerden su frase "hay alguien que me va a matar ahora mismo, el realizador seguro, pero esto lo tengo que hacer") saltó en directo y, pidiendo permiso al presentador Roberto Leal, dijo: "Desde el día que entramos aquí he estado enamorado de esta chica. Estoy perdidamente enamorado y quiero decírselo aquí en directo". Fue total, algo insensato para los sensibles corazones de los fans.

Estos días promocionan la canción y lo seguirán haciendo hasta la semana antes del Festival. Viajaron a Londres y a Tel Aviv para decirle a Europa que Tu canción merece la pena. Una balada que puede cautivar el selectivo gusto del eurojurado del certamen, pero que parece que ya le ha entrado por los ojos a los millones de eurofans, parte importante desde hace dos años ya que tienen la misma importancia los votos emitidos por los expertos, que los del público. Y asegurarse muchos de éstos, es ya un triunfo.

Esa es la baza que tienen Alfred y Amaia, arropados estos días por miles de fans encantados con el tema, con casi cuatro millones de reproducciones en Youtube. Una pista de que gusta, aunque ha de gustar mucho más para que la esperanza se convierta en auténtica certeza. Y es que Israel, Estonia y Suecia parten como fieras en la carrera hacia el triunfo.

Por el camino, varias dudas sobre el tema y la puesta en escena, que nunca sabremos oficialmente hasta el día que salgan al escenario. Ni en los ensayos, porque muchas veces el artista se reserva una sorpresa para el día definitivo. Dudas sobre algunos supuestos arreglos que le pueden hacer a Alfred al comienzo de la canción, un rumor en las redes sociales desde hace dos semanas. Dicen algunos que el principio del tema no es el adecuado. Parece que Televisión Española se ha puesto en marcha para hacer cualquier consulta al respecto.

Hasta que llegue el día seguimos enganchados a lo que hace esta pareja, desde hace meses nuestra pareja, la de todos. Una historia de amor como las de antes y, puede que con final feliz. La pareja que nos tendrá delante de la televisión el 12 de mayo, dieciséis años después de otra apoteósica noche en la que Rosa defendió de maravilla en Estonia el Europe’s living a celebration. Aquel día una moda pudo con todo un país y este año no será menos. Mientras, TVE se relame con otra idea de éxito, el día que decidieron desempolvar este formato único.