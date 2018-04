La visita de Alejandro Albalá a Honduras para dejar en directo a su novia Sofía Suescun ha terminado por dinamitar la relación de la joven con su compañero de concurso Logan. Aunque la química entre ellos desde el comienzo de Supervivientes ha sido más que evidente, las sospechas de Sofía sobre las verdaderas intenciones del míster España acabaron con el amor que estaba surgiendo entre ellos.

Durante la gala de este jueves, Sofía desveló una conversación privada que mantuvo con Alejandro durante su paso por Honduras: "Me contó la estrategia de Logan, que ya la traía desde fuera. Yo ya tenía la mosca detrás de la oreja, pero Alejandro terminó de abrirme los ojos. Me dijo que Logan me conocía a la perfección y que venía con un plan de fuera. Él y Romina comparten representante, y fue este quien le dio instrucciones: tenía que tontear conmigo para hacerse notar por otra cosa que no fuera la supervivencia. Y si esto no le salía bien, a mitad de concurso debía de liarse con Romina".

Minutos antes, habían emitido un vídeo en el que se veía un acercamiento entre la argentina y el míster España: "Para que veáis si tenía razón, ahora mismo ya estáis poniendo vídeos de su acercamiento. Si es que está claro", insistió Sofía.

Por su parte, Logan intentó defenderse de los ataques de la ex gran hermana: "Empecé a sentir cosas, pero al ver que no son correspondidas pues nada. Pero con Romina solo tengo una amistad, porque compartimos muchos gustos similares". Unas palabras que fueron apoyadas por Francisco, Alberto Isla y el maestro Joao, quienes confirmaron que detrás de cámaras ha mantenido la misma postura con respecto a Sofía.