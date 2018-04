Jesús Vázquez: "Risto Mejide me daba pereza y desconfianza"

Poseer el carisma, la personalidad... eso que te hace especial y que te diferencia del resto de artistas. Emocionar no sólo por sus cualidades vocales, sino por su capacidad para transmitir y crear sensaciones y saber brillar en el escenario por tu estilo genuino. De eso se encargará Factor X, el talent show musical que regresa este viernes a Telecinco presentado por Jesús Vázquez y con un jurado de lo más variopinto: la cantante internacional Laura Pausini, el presentador y publicista Risto Mejide, el locutor Xavi Martínez y el músico y productor musical Fernando Montesinos.

Su experiencia en grandes formatos de entretenimiento lo avala. Después de presentar todas las ediciones de los talent shows La Voz, La Voz Kids, Pequeños gigantes, Levántate y ejercer como jurado en la primera temporada de Got Talent España, Jesús Vázquez se pone al frente de Factor X. Además de presentar las actuaciones, el presentador prestará apoyo a los concursantes antes y después de las audiciones y acompañará a los familiares de los aspirantes a estrellas durante sus actuaciones. También seremos testigos de su reencuentro con Risto Mejide, con el que rompió su relación durante una gran discusión en Operación Triunfo 2009.

Chic: ¿Has descubierto alguna faceta nueva en ti como presentador en Factor X?

Jesús: Era algo que me apetecía por las dimensiones del programa y porque las cifras son abrumadoras. Es el formato que en más países se hace y el que más estrellas ha sacado en la historia. Eso era dar un pasito más en mi carrera. Me he encontrado con un programón. Creo que se me va a ver más que en otros programas, tengo más presencia, más visibilidad. Me involucro mucho con las historias de los concursantes, es un programa muy vivo y fresco.

C: ¿Hay alguna historia en particular con la que te hayas implicado especialmente?

J: Lo vais a ver. Queremos que el espectador nos acompañe en ese recorrido emocional. Hay historias que se cruzan en el programa como dos chicos que eran ex y que se presentaron por separado y se encontraron allí. Hay veces que lo que no está preparado es lo que mejor funciona. Nosotros lo descubrimos y construimos la historia para que el espectador lo sepa.

C: ¿Has seguido alguna edición internacional de Factor X?

J: He visto trozos, pero desde que hago el programa veo mucho más. Me gusta mucho el seguir los grandes nombres que han salido del programa para ver cómo fueron sus audiciones y su paso por el programa.

C: ¿Cómo ha sido tu reencuentro con Laura Pausini?

J: Pues maravilloso, como si no nos hubiésemos separado nunca. Ella es tan sencilla, tan fácil de trato, tan cercana… No la conozco en la intimidad, pero paso muchas horas con ella. Es una chica que tiene un corazón muy bonito. Pero también es más lista que el hambre y muy televisiva, que a mí eso me da la vida.

C: ¿Cuál fue tu reacción al saber que Risto también estaría en el programa?

J: La verdad es que me quedé frío. La noticia no me gustó, se lo dije a él hace tiempo. Tuvimos una conversación que se grabó y que también se va a ver, porque aquí se graba todo. Me dio un poco de pereza y de desconfianza porque no sabía cómo iba a estar él.

C: ¿No habíais coincidido a lo largo de estos años?

J: Coincidimos un día en Got Talent y hubo un primer abrazo.

C: ¿Lo has notado cambiado?

J: Todos hemos cambiado mucho, han pasado once años desde Operación Triunfo y creo que hemos cambiado para bien. Él se ha suavizado y yo me he vuelto un poco más malo, nos hemos equilibrado. Tiene menos gana de estar peleando todo el día aunque sigue siendo muy duro en las valoraciones.

C: Con la gran cantidad de programas de talento que hay actualmente, ¿crees que algún concursante de Factor X conseguirá hacerse hueco en el mundo de la música?

J: Estoy convencido de que sí. Porque ha habido muchos momentos que nos han atravesado el corazón y no porque sean voces prodigiosas o tengan un agudo especial sino por la magia que se ha creado. Además, como conocemos las historias personales, surge algo increíble.

C: ¿No te gustaría hacer un programa más pequeño?

J: Claro que me apetece. ¡Paolo, me apetece mucho! Me gustaría hacer algo más pequeñito, un programa diario, un talk-show divertido, un concurso… Algo en lo que estar más relajado, más cómodo. Porque los programas grandes requieren una gran responsabilidad.

C: ¿Has visto el vídeo que subió Roberto Leal en el que le entrevistabas cuando era niño en uno de tus primeros talk-show?

J: Me lo dijeron, pero no lo he visto. Que lo entrevistaba yo, ¿no? No lo he visto pero lo voy a buscar.