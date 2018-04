Jorge Lorenzo frena a Pablo Motos tras una pregunta incómoda

Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo de motociclismo, visitó el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo libro Lo que aprendí hasta los 30. Mis secretos para alcanzar el éxito en todo lo que te propongas. En la obra, el piloto comparte consejos para alcanzar el éxito profesional.

Entre otras cosas, durante la entrevista hablaron sobre el comienzo de la temporada de motociclismo: "Ha empezado muy bien. En Qatar me caí. Me quedé sin frenos pero tuve suerte porque me podía haber pasado en la curva que coges 300 km/h", dijo el piloto.

Aprovechando la presencia de su invitado, Pablo Motos le preguntó por el último incidente entre Márquez y Rossi a lo que contestó con un cortante: "Pensaba que venía a hablar de mi libro". Después comenzó a reírse y respondió a la pregunta: "Todo se podría haber evitado si hubiese sanciones más duras. Al final un piloto lo que quiere es correr y, si sabe que puede perder una carrera, no se lo va a jugar. Márquez es un piloto muy agresivo, si supiese que la sanción es más fuerte...".

Tras la incómoda pregunta, Pablo Motos continuó hablando del libro del piloto: "Dices que al enemigo ni agua". "Exacto. Nelson Piquet, un corredor de Fórmula 1, decía que hacía los cambios a última hora para que su compañero de equipo no le copiase", contestó Lorenzo. "A ti te intentó copiar Rossi, o eso cuentas en el libro", dijo el presentador. "Si cuentas todo lo que hay en él, no lo va a comprar nadie", comentó el invitado. "Si quieres le doy la vuelta y hablamos de vendimiar", continuó el presentador.

Pasada la tensa charla, hablaron sobre cómo es la relación de los pilotos durante la competición: "Es complicado llevarse bien, pero tengo una relación cordial con todos, al menos. Con unos tienes más relación que con otros. Si quieres triunfar de verdad, tienes que estar obsesionado. Todos tenemos un talento, hay que trabajar día tras día, semana tras semana. Hay muchas personas motivadas, pero hay que dar ese último paso, hay que estar obsesionado" contestó.